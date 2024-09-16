台灣民進黨政府倚美謀獨已不是甚麼新鮮事，但美國從來都是大玩模糊政策，從來沒有承諾會出兵保護台灣，只想向台灣推銷過期武器搵笨實。美國國防部監察長日前發表報告，指台灣去年12月收到美國依總統撥款權提供的軍備，赫然有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發霉等情況，部分物資出廠已逾40年，完全無法使用。這批軍備高達3.45億美元，當然由民進黨政府埋單。台灣在世人面前，再次做了一回冤大頭。

報告稱，美方向台灣交運不堪使用且包裝不良的軍備，在中國大陸於太平洋展示肌肉之際，阻礙安全合作，並增加失去對美國作為盟友信心的風險云云。若非美國忽然良心發現，自揭不良營商手法，這件事肯定不為世人所知，台灣只能硬食。如今台灣當局亦僅表示，是次交運狀況，已由台美雙方共同檢視和處理。

面對如此尷尬局面，美國國防部發言人惟有補鑊，強調台灣是重要的安全合作夥伴，美國政府致力確保交付台灣的設備足以滿足操作使用。事實上，台灣做冤大頭已非首次，2019年向美方購買價值80億美元的F-16戰機，原定去年交付第一批，後來又說無法如期出廠；好不容易爭取今個月有一架F-16V交付，結果還是要延期。拖延數年得個吉，財到光棍手，一去冇回頭。

由此又證明了一件事，就是跟隨美國反華，不僅有汗出冇糧出，還要倒貼，而且要倒貼得心悅誠服，被美國當水魚劏還要一臉甘之如飴，真是無比戇居。美國連賺台灣的錢，也要賺得如此無良，一旦解放軍攻台，美國會出兵保護台灣才怪。

台灣硬要倒向美國，結果是自作孽，不可活，這些破銅爛鐵，如何能夠抵擋船堅炮利解放軍？