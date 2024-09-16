為了爭取非洲與大洋洲的支持，增加與大陸對抗的籌碼，美國駐聯合國大使語出驚人地說，美國支持聯合國安理會常任理事國改革，替非洲國家設立兩個常任理事國席位，此外也支持太平洋島國能有一個輪流席位。

過去數十年，由於戰略地位相對不重要，美國對非洲與大洋洲長期漠視，許多地方甚至連使館都裁撤，藉此節省開支。但近年來大陸在非洲與大洋洲開花結果，令美國如芒刺在背，所以重返非洲與大洋洲的呼聲又再度響起。

但美國已不是過去那個國富民強、呼風喚雨的世界霸主，拜登政府喊了幾年要給非洲與大洋洲經濟援助，結果都是杯水車薪，只聞樓梯響。阮囊羞澀卻又不甘坐視大陸攻城略地，只好拿出這種不着邊際，沒人認為能成真的大餅騙人上當。

以日本與德國的堅強實力，還有印度這個人口第一的大國，想求一席常任理事國都不可得，現階段非洲國家根本連談都沒得談。連這種鬼話都說得出，可見美國已拿不出實質利益，只好期待非洲國家都是傻瓜。其實要轉變非洲國家對美國普遍的惡劣印象很簡單，只要美國不要在以哈衝突中無腦力挺以色列，而是真正以世界大國的角度公平對待，遏止以國暴行，非洲國家自然不會像現在這樣不滿。但美國不此之圖，只想用虛無飄渺的話術騙取非洲國家的信賴，到最後只會被看破手腳。

大陸在非洲耕耘了數十年，直到近年才慢慢收穫了豐厚的果實，現在正以同樣的方法向大洋洲開拓。可是，美國不思考如何真正協助扶持這些發展中的國家，只想要頤指氣使強迫對方接受自己的價值觀，乖乖成為聽命呼來喝去的僕從國，恐怕很快就會迎來美國霸權的終結之日。