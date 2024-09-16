自從《港區國安法》生效後，一眾反對派人士就銷聲匿迹，香港社會向前發展再沒有阻力。然而，過去一年香港經濟依然沒有太大起色，一些社會深層次矛盾仍未解決，不由得令人憂心忡忡。

記得清代有一部很有名的醫書，叫做《湯頭歌訣》，把200多則治療疾病常用的處方分門別類，然後編成歌訣，用來幫助學習的人記憶。有一些鄉下佬把它背熟了，就掛起牌來到處幫人治病。不過這種背熟歌訣行醫的所謂醫生，表面上對治療方法頭頭是道，實際上對病人的病患根源根本不了解或者半知半解。依我來看，香港問題至今遲遲未能有明顯改善，其中一個原因就是建制派陣營充斥了太多只會背誦歌訣的人。

比方說，政府近來就即將公布的《施政報告》會見建制派不同政黨、社團和智庫，聽取意見。很多建制派人士說起樓市問題，只會一味建議增加土地供應，提起青年問題則不斷倡議鼓勵年輕人返回大灣區發展。不能說這些人的建議不對，但最重要的一個步驟即具體操作部分他們卻說不出口。一些人好比背了《湯頭歌訣》的醫生，沒有認真研究社會問題的癥結，結果對解決香港問題說不出具體建議，表述流於形式，無法幫助政府解決社會問題。

正如國家領導人所說，調查研究要做深做實，避免浮在表面。前些年香港政治鬥爭頻繁，經濟發展裹足不前。如今香港處於經濟重新發展的時期，需要各界全力支持。建制派政團尤其有必要提升研究水平，多點實地考察社會問題及究竟需要甚麼，再向政府提出治港良方。研究一種問題，若沒有具體方法，就永遠沒有解決的日子。天天把《湯頭歌訣》掛在嘴上，對解決問題是毫無補益的。