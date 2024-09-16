美國一直質疑中國為俄羅斯提供支援，規避國際制裁。中國常駐聯合國副代表在安理會審議烏克蘭問題時發言，促請美方為推動停火止戰作出切實努力，而非攻擊抹黑中國的真誠努力。惟看來都係對牛彈琴，起不了作用！

最近歐洲情報機構消息指，俄羅斯於去年7月至今年7月，共製造超過2,500架新型遠程攻擊無人機，使用中國生產的引擎，用於俄烏戰事。英媒指出，這款Garpiya-AI無人機最多載重300公斤，航程可達1,500公里。無人機使用的引擎由德國一間公司設計，目前由中國的廈門林巴賀航空引擎公司生產。這款無人機已經被部署，並用於打擊烏克蘭的軍事和民用目標。中國外交部回覆查詢，指中國政府嚴格控制具有潛在軍事用途的產品出口，同時強調沒有任何國際限制涉及中俄貿易。

美國向來只有佢講冇人講，佢向烏克蘭提供大批陸軍戰術導彈系統（ATACMS）就得，中國生產的無人機引擎由德國設計，就被美國針對，美國副國務卿坎貝爾早前訪問比利時布魯塞爾期間，直接指控中國向俄羅斯提供的物資，並非軍民兩用，而係直接協助俄羅斯「戰爭機器」，用以進攻烏克蘭！並指中方藉此換取俄方提供潛艇和導彈之類嘅敏感軍事技術。都真係想像力豐富，噏得出就噏！要言之，中國做乜美國都睇唔順眼，正應了俗語所講嘅「欲加之罪，何患無詞」！

看來，中國既然躺着也中槍，倒不妨向北韓領袖金正恩睇齊。金正恩上周五接見到訪的俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古，佢肯定兩國政經等領域的進展，並指北韓本着雙方6月達成的《全面戰略夥伴關係條約》精神，繼續擴大與俄合作。金正恩的坦蕩蕩，反而美國吹佢唔脹，擺明欺善怕惡！