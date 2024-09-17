娛圈單打：冠軍被彈唔夠靚　勝在講嘢夠晒正

一年一度的香港小姐競選圓滿落幕，冠軍係有「城大李嘉欣」稱號的倪樂琳，亞軍兼最上鏡小姐係有着陽光笑容的梁嘉莹，高妹楊梓瑤則成為三料季軍。唔知佢哋係咪大家嘅心水呢？

今年大會主題為「Proud To Be A Woman」，TVB亦搞搞新意思，換上全女班上陣，由評判到司儀再到表演嘉賓，清一色係女性。本欄就覺得效果不俗，起碼好過年年見到曾總經理，喺台上色迷迷打量一班佳麗啦，係咪咁講先？

首任港姐司儀的陳貝兒大方得體，Mayanne則一貫吱吱喳喳；而備受力捧的何沛珈、陳懿德亦表現稱職。最驚喜係上屆冠軍莊子璇，小妮子已非首次擔任大騷司儀，但今次明顯進步，毫不怯場，就連美貌都再升級，果然係力求完美呀。

言歸正傳，都係講番三甲賽果。三位佳麗都係賽前大熱，楊梓瑤才藝表演京劇及一字馬，一鳴驚人，一舉摘下才藝大獎，相信亦係佢殺入三甲的關鍵。之不過，網民對冠軍似乎唔太滿意，認為倪樂琳冇睇相咁靚，冇忽似李嘉欣，仲嫌佢口大添，紛紛替屈居亞軍的梁嘉莹唔抵。

老實講，各花入各眼，年年都有人話造馬，年年都有人歡喜有人愁。本欄就認為，倪樂琳最煞食係對答流暢，有紋有路，能操流利廣東話。比起梁嘉莹、楊梓瑤，講嘢唔正兼有口音，「港女格」的倪樂琳顯得一枝獨秀。之不過，梁嘉莹獲悉只獲亞軍即一臉失落，有啲想喊咁款，又的確我見猶憐。點都好，港姐名銜只不過係娛樂圈一張入場券，阿二阿三可能星途更加燦爛呢，一切都係睇自己造化啫。