產評：股樓乾塘百業難　港經濟愈救愈殘

香港樓市正靜待美國減息，發展商都期望以利息見頂回落，以緩減供樓財務成本來作為推銷樓盤存量的賣點。問題是影響樓市不僅是利息這因素，更重要的是香港營商環境及就業市場景氣是否配合。如今看來，股市不濟、樓市弱勢，百業都有感日子愈來愈難過。港府常說要轉型，卻未有善用公帑提供有效的產業規劃、資源統籌與服務支援；常說致力吸引新企業與資金流入，但至今成效未見顯著，經濟愈救愈殘。說到底，市民與企業這幾年都靠耗老本維生，此刻最希望見到救市的實際效益。繼續陰乾下去，悲觀的市場預期成型，經濟積弱之勢只怕會變成常態，則更大禍患尚在後頭！

不可否認的是，近幾年大量中高層港人移民他方，帶着專業技能與資本離港，也意味香港經濟失去了一群具實力的本地消費者、投資者。港府已推出各項措施吸引專才及外企來港發展，但尚未能完全彌補缺口。

本來若然香港經濟按正軌發展，股市和樓市穩定，港人能藉經濟效益和財富效應，逐步重建消費群實力和推動投資氣氛。可惜港府錯過了全面為樓市撤辣的良機，今年首季遲來的撤辣能起到的支持作用短暫，樓市持續調整，一手銷售緩慢，二手樓更劈價不絕，這非但影響業主的消費與投資意欲，企業亦難以盤活物業資產周轉以支持營運，地產相關的建築、建材、物業管理等行業，都陸續開始感受到樓價急挫的影響，企業倒閉、員工追薪的消息愈來愈多，銀行落雨收遮，結果金管局得促請銀行聯手檢視樓按審批進度。單是樓市失策，已大大加劇提振經濟的難度，如斯搬石砸腳，夫復何言？

再看股市，北水昨在內地中秋假期下休賽，港股成交額不到480億元，一個總市值逾30萬億元的股市，單日成交薄弱到如此地步，顯見除了內地資金外，仍活躍於港股的國際資金着實不多，這幾年本地資金若在港股磨爛蓆，相信都輸到怕，無能為力。

一個資本市場，每交易日打開門做生意，有流動性才能支持整個行業與市場發展，若繼續乾塘下去，估值低迷格局不改，上市企業難以融資，投資者缺乏搵錢機會自然不會參與，惡性循環下，如何能吸引企業與外資參與？無可否認，近年港府正採取措施應對相關問題，但做了不就等於可以交差，港股須「急救」！必須要盡快在吸引企業和資金方面取得更顯著成效，「搞活個場」，謹記金融當以「利」行先，喊口號是不可能破局的。

香港要重塑國際化、要搞產業轉型，長遠都是正確不過的事情。不過，經濟體要升級改造，本身要有好的體魄根基，如今兩大核心產業——金融與地產都站不穩，沒有足夠內生動力，謀轉型豈不是更艱難？港府應盡快全盤檢視經濟政策的不足，全力精準施政，務求盡快取得實際效益，加強管理市場預期，提振經濟始能事半功倍。若美國啟動減息周期，資金從美國流出，對香港資產市場而言也許是機會，且看政策上能否作出突破，扭轉乾坤。