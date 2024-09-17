烏克蘭的北約與俄羅斯戰爭，實際是美國與俄羅斯之戰。俄羅斯尋求復興，美國則是堅持和鞏固它的全球霸權，美俄之間便成生死之戰。俄羅斯之後，美國霸權主義最大的敵人是中國。美俄之戰後，若俄敗，便是中美之戰。中美之戰會在短時間出現。一是美國打敗俄羅斯之後，勢必追擊中國，借戰勝之勢，也怕中國借美俄戰爭消耗來突襲美國。二是中國發展迅速，一日千里，美國競爭不過，只能趁早一戰，希望可在中國還未進一步強大之前，壓服中國。

以烏戰為例，中美之戰大致會循烏克蘭模式。一是美國引中國開戰，以爭取國際輿論支持，有利對華作各種制裁。以俄羅斯的例子，美國現時便要開始經濟圍堵中國，與中國脫鈎，引誘中國開戰只有台獨，美國必然與台獨勢力合作觸怒中國，例如對非台省籍人士迫害，把政治經濟教育文化大權集中於台獨手裏，或轉讓給美國日本等。目的是迫使中國武統，從而把現在開始秘密準備的軍力在台灣戒嚴，對北京作戰。金門、馬祖、澎湖首成戰場。

二是美國以中國開戰為由，召集歐美日韓諸國群起而攻擊、制裁中國，排斥中國在國際上的活動空間，形成多數國家對華聲討，對台聲援的聲勢，以增強內外對華的政治壓力。

三是倣效炸德俄北溪二號天然氣管道的例子，破壞中國與外國最主要的合作項目。一是中俄天然氣石油管道，再來是連接中國與最大外貿夥伴東盟的關鍵基建，中老鐵路作為中國與中南半島各國的核心連接，當會是受襲對象。

四是打擊中國的金融。制裁的力度會比對付俄羅斯為大。香港作為中國的國際金融中心，便成為金融攻擊、制裁的首要目標，務必迫使人民幣與港元大貶。

五是在中國包括香港發動顏色革命，製造政治動亂，從中國內地牽制對台的武統行動。

六是一旦開戰，美國用北約或名義全力援助台灣，必然介入華對台灣的封鎖衝突。美國或間接用台獨名義與中國作戰，或用聯軍參戰。甚至如庫爾斯克例子，進攻大陸，擴大戰爭。中國東南沿海，上海以至粵桂或都成戰區，大大重創中國的工業生產與對外貿易，戰爭便大大擴張了。

這樣的中美大戰，中國會是最大損失者，因而中國不能依烏克蘭之戰爭，讓美國牽着走。