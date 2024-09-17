中法關係這些年來有時相當不錯，友好合作；有時若即若離，有時出現摩擦。一個重要原因，是愛麗榭宮既要保持「戰略自主」，又要受美國對華政策的影響，跟着山姆大叔和中國過不去。

北京一方面欣賞法國的「戰略自主」，一方面理解它要跟隨着美國和中國鬥矛盾。中法也知道，兩國沒有根本的利害衝突，友好合作是基礎、是主流；鬧摩擦、有矛盾不過是片刻小烏雲，落些毛毛雨。中法大局如此，就算鬧小矛盾和摩擦，也要碰上「很有個性」的法國總統才行，一般而言，中法多是「歲月靜好」的。

2017年以來，「年輕有為、自視甚高」的馬克龍當上法國總統，因體制和個性，馬克龍成為「超級總統」，法國輿情稱他「佔據了所有權力空間」，外交內政一把抓。然而，自從法國議會選舉結束，為了打破僵局，馬克龍不得不讓渡權力，任命並非自己友的傳統保守派巴尼耶為總理，「超級總統一去不復返」了。73歲的巴尼耶，是就任時年齡最大的法國總理，曾經是、現在也還是法國很年輕的總統馬克龍，已經不那麼「戰略自主」了。

總理巴尼耶已婚，三個孩子的父親，自稱是「山裏人」。他從政50年，不是畢業於巴黎政治精英的搖籃——國立行政學院，而是畢業於歐洲高等商業學院巴黎分院，與他關係親近的人說，「在巴尼耶圓滑的外表下，隱藏着一個飽受折磨的人格」。「他憂心忡忡，需要得到他人的建議，其力量來自他完全信任的團隊」。「他是少有的能夠在地方、國家和歐洲層面都展現了豐富經驗的政治人物」。巴尼耶還在英國脫歐談判中，證明自己是一個善於達成共識和擅長談判的人，這對法國正在經歷的時期、面臨的難題至關重要；巴尼耶接受任命後說，總統將主持大局，政府將治理國家，他還說將「培養獨立性」。

看來，馬克龍必須面對這種權力平衡，否則法國難走出困境。