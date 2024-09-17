內地周日起有一連三日的中秋節假期，據報不少內地旅客乘坐高鐵來港觀光，惟大都是即日來回不過夜。筆者周日也在銅鑼灣逛了一會，發現人流並不多，時代廣場一帶尤為疏落，只有附近的Apple Store頗為熱鬧，可能跟最新推出的iPhone 16有關。

香港現時的消費市道疲不能興，食肆冷清，時裝店門堪羅雀，連疫情期間也有人龍排隊的名牌包包店，現在也沒有人龍。一節見則百節知，內地旅客不過夜不爆買，香港人轉而北上消費，相信未來不僅小店執笠，就連大牌子也要縮減分店數目。

面對市道死翹翹，港官似乎仍是自我感覺良好。新一份《施政報告》將於下月中發表，高官頻頻落區，美其名曰收集民意，其實又是大演親民騷。在建制派刻意安排下「與民同樂」，吹噓自己施政如何「沒有最好，只有更好」。不是說做親民騷有不妥，但香港現時最大的問題是經濟一沉不起，商界吊鹽水喊救命，高官不去接觸商戶，一味在「同溫層」取暖，這樣收集民意顯然只是片面的。

由立法會議員到商界代表均有反映，中小企已到了危急存亡之秋的地步。除了市道不振、消費大減，銀行「落雨收傘」才是最致命打擊。儘管在金管局施壓下，部分銀行揚言兩星期內會通知申請人，其融資及按揭申請是否獲批，但並不等於銀行放寬借貸，甚至有中小企依然被銀行Call Loan。

零售業、飲食業、旅遊業統統唔掂，金融業、地產業也不景氣，港股跌跌不休，樓市沉疴不起，所有傳統產業均搖搖欲墜。救經濟如救火，偏偏港官歎慢板，就像樓市撤辣便因為撤得太遲而毫無效果。待得《施政報告》發表，不知又會有多少中小企倒下。