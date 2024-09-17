1999年，菲律賓軍艦「馬德雷山」號以遇到風暴為由，擱淺在南沙群島東部的仁愛礁。中國與菲律賓在南海一帶長期有爭議，雙方都認為擁有仁愛礁的主權，但20多年前，中國海軍的實力不如今天，當時雖然提出抗議，卻沒有用軍事行動將「馬德雷山」號驅走，事情擾攘到今天仍未解決。菲方食髓知味，近月將一艘乘載約60名人員的海警船滯留在南海仙賓礁附近，試圖上演仁愛礁的翻版戲。

這齣戲碼演了約5個月後，終於黯然落幕，日前菲律賓海警船悄然離開，雖然菲方揚言稍後會另派船隻進駐，但或許只是嘴上要強，未必當真有行動，即便有行動，恐怕也不容易突破中國海警設下的重重關鎖。

今番菲律賓政府妄圖重施故技，未免太過不智。國際外交是大博弈場，雙方對壘要懂得衡情度理，中國讓「馬德雷山」號在仁愛礁長期賴着不走，已經十分包容，在國內偶爾也會招來一些民眾的聲音，認為北京不應再無休止地忍讓，但這畢竟是20多年前遺留的問題，一時間未能完全解決，老百姓也會體諒。不過，若然仁愛礁的事件，在仙賓礁活脫脫重現一次，說實話，就算中南海肯答應，中國人民也不會答應，因此北京定然會強硬到底，菲律賓是弱國，最後只會弄得灰頭土臉。

假如菲律賓政府以為，該國的船隻出入仙賓礁，只要得到美國軍艦護航，就可保無虞，那就未免太天真了。中國政府有些事情可以忍讓，但此事則再無後退的餘地，只能夠硬槓到底。菲律賓船隻來犯，中國船艦會撞擊，美艦強行護航，中國船艦肯定亦會迎頭痛擊，因此美國海軍根本不會蹚這渾水。菲律賓弄出這番「大龍鳳」，堪稱是自招其辱！