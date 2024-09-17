美國共和黨總統候選人特朗普再次遭遇暗殺，但今次槍手未開槍已被發現和拘捕，缺乏上次行刺案中特朗普血流披面、握拳咆哮的煽情畫面，因此估計對選情影響不大，不談也罷。更值得關注的是俄烏戰事，危險與失控程度比以巴局勢更甚，隨時引爆第三次世界大戰。

一如此前分析，俄軍完成調配，重整旗鼓之後，開始對入侵俄國庫爾斯克地區的烏軍進行反攻，同時亦加強對烏克蘭本土的導彈及無人機襲擊，令烏方重新處於劣勢。烏克蘭「戲子」總統澤連斯基歸咎美國等「金主」，拒絕批准烏軍使用美西方的遠程武器，直接攻擊位於俄國本土的軍事設施。但這不是一早已寫在牆上的軍援限制嗎？烏方明知有此局限仍決意揮軍進攻庫爾斯克，似乎就是要迫使美西方放寬有關限制。

美國總統拜登與英國首相施紀賢日前會面，討論包括俄烏戰事的最新發展。據報美方認為現時並不適宜解除軍援限制。原因之一是俄羅斯總統普京已多番公開警告，若容許烏軍使用美西方提供的遠程武器攻俄，即等同北約向俄羅斯宣戰，俄方將作出必要的反擊，包括動用核武。事實上，3年前普京已警告如北約繼續推動東擴，俄軍定會作出反制，當時美西方領導人以為俄方只是靠嚇，最終引發了俄烏戰爭，歷史會否重演呢？

美方表現猶豫的另一個主要原因，就是美國總統選舉還有個多月便投票，拜登作為「跛腳鴨」總統，在政治倫理上不應在新總統上台前再擴大戰事，在選票考慮上也不想在此時令局勢升級，尤其民主黨候選人賀錦麗正在民調中稍稍領先。而這也是澤連斯基心急如焚的原因，因為特朗普講過上台後會立即終止俄烏戰爭，止戰的方法或後果之一，便是澤連斯基下台。