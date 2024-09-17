烏克蘭東部城市遭俄軍導彈襲擊，死傷枕藉；烏克蘭總統澤連斯基一再呼籲西方盟友迅速向烏克蘭付運軍事援助物資，埋怨武器遲遲未到，令烏軍難以抵擋俄軍猛烈嘅攻擊，以致死傷無數。事實上，俄烏戰事打咗逾兩年半，聽得最多的就是澤連斯基伸手求援助物資及援助武器，此外就係埋怨援助武器來得太遲！如今又話要容許烏軍使用英美提供嘅遠程導彈，更深入攻擊俄羅斯本土云云。

北約軍事委員會上周六在捷克布拉格開會，主席鮑爾表明烏克蘭有軍事理由使用西方的遠程武器打擊俄羅斯縱深目標。美國國家安全顧問沙利文表示，總統拜登將於本月稍後舉行的聯合國大會期間，與澤連斯基會面，討論容許烏克蘭使用遠程武器打擊俄羅斯縱深目標的議題。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫警告，西方正在挑戰俄羅斯的耐性，烏軍越境攻擊俄羅斯庫爾斯克州，已讓俄方有理由動用核武；他揚言俄方最終要麼使用核武，要麼使用常規大殺傷力武器。

英美至今未允許烏克蘭用「暴風影」遠程導彈轟炸俄羅斯，相信係忌俄羅斯動用核武器，更何況俄國有伊朗和北韓供應無人機及炮彈等武器。英美上周五在白宮舉行特別外交政策峰會，警告俄羅斯和伊朗加強軍事合作，恐快將令伊朗製成核彈。此外，北韓領袖金正恩上周五接見訪問平壤嘅俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古，金正恩強調將進一步擴大與俄羅斯合作。烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫警告，平壤向莫斯科提供軍援，尤其大量炮彈，對烏克蘭損害最大。

伊朗、北韓同俄羅斯深交，稱得上鐵桿兄弟，烏克蘭只有口惠而實不至的盟友，點同俄羅斯鬥？