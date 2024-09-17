英國政府發表新一份所謂《香港半年報告》，內容着眼於「47人案」、「黎智英案」、《港區國安法》和《維護國家安全條例》等，「黎智英」在報告中出現17次，「鄒幸彤」則被提及8次。報告妄稱香港市民的自由繼續被行政機關的利益所壓倒，大肆批評人權自由受侵犯，又呼籲港府要履行《中英聯合聲明》的承諾。

針對英國這份居心叵測的報告，中國外交部隨即表示一貫反對英方通過所謂「半年報告」對香港事務說三道四。外交部駐港公署亦予以嚴厲譴責，指報告習慣性對香港形勢「選擇性記述」和「有罪推定評估」，處處體現「雙標」，早淪為英國常態化干預港事務的政治工具。特區政府則對報告強烈譴責，指摘報告有關《港區國安法》內容「無稽和失實」。

事實上，所謂《香港半年報告》已是第55份，可見多年間英國從不間斷抹黑香港，粗暴干涉香港事務和中國內政，今次再詆毀《港區國安法》及國安條例，明顯是要再搞政治操弄，試圖唱衰香港。英國詆毀香港採取的國家安全措施，完全是歪曲事實，對《港區國安法》及《維護國家安全條例》護航下，香港止暴制亂，經濟民生迅速從2019年的混亂中恢復，國安短板得以完善的事實置若罔聞，全然漠視特區立法的憲制責任和實際需要。

香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的非法及不當行為而採取執法行動。《港區國安法》和《維護國家安全條例》下的危害國家安全罪行的域外效力，完全符合國際法原則、國際慣例和各國各地區通行做法，實屬必要和正當。黎智英、鄒幸彤等人煽動仇恨，鼓吹與政府對抗，嚴重危害國安及破壞社會安寧，特區政府依法將其拘捕審判合法合理，與政治立場無關。由此可見，報告的種種指控完全是子虛烏有，只是一場抹黑工程。

諷刺的是，英國去年剛通過了一部「極辣」《國家安全法》，將「外國干預」列為刑事罪，對外國干預投票、妨礙言論自由等行為進行嚴厲打擊。此外，英政府亦採取強硬手段鎮壓今年8月發生的示威衝突，並將其定性為「極右暴亂」，執法和檢控機關大力對參與暴動的人和網上發表煽動言論的人作出大規模拘捕和起訴。英方一邊嚴格維護國安，強硬平息國內暴亂，另一邊卻對香港事務無理地指手畫腳，為2019年反中亂港勢力搖旗吶喊，抹黑詆毀香港及中央政府維護國安行為，其雙重標準的嘴臉惡劣可恥。

英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，更沒有資格干預港事務。中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，絕不是《中英聯合聲明》。英方半年抹黑報告，不過是典型的自欺欺人騙術。筆者奉勸英方必須認清事實，放棄殖民舊夢，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，否則只會自取其辱。