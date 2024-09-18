正論：公院人手流失勁　物理治療重災區

本港公立醫院人手不足、十個煲七個蓋早就不是新聞，究其原因，跟人手不斷流失有關。現時人手流失不局限於醫生和護士，專職醫療人員的離職潮同樣方興未艾，尤以物理治療師流失最為嚴重。《東呼即應》訪問了一位因公院物理治療師不足而影響復康進度的受害者，反映了公營醫療千瘡百孔的冰山一角。

《東呼即應》最新一集的主角，是一名70多歲中風致半身癱瘓的婆婆。她經歷了漫長而痛苦的住院日子，生活無法自理，一度令她萌生自殺念頭。其後接受公院為期3個月的物理治療，原本期望終有康復的一天，或最低限度可以有一定的活動能力，可惜事與願違，公院服務需求太大，僧多粥少，根本無法為病人提供最好的復康方案，結果3個月彈指即過，病情進展卻非常緩慢，令婆婆非常頹喪。直到她出院回家休養，接受社區支援服務，有物理治療師上門跟進治療，經多年訓練，終於可以持着拐杖重新起步，重現笑顏。

誠然，物理治療對中風病人非常重要，若能得到及時及適切的訓練，病人能夠重過正常生活絕非不可能的事。但在香港，公院的物理治療服務非常有限，皆因病人太多，人手不足，根本無法應付需求。求助於私營的物理治療服務，索價不菲，做一次治療由數百元至過千元不等，而且不可能一蹴而就，需要長期作戰，那筆錢便不是一般基層所能負擔。上述的個案，婆婆有幸接受社區支援，但這類服務大多由NGO提供，收費便宜卻有受助條件。面對成千上萬急需服務的復康者，並不是每一個人都可以受惠。

說到底，擴大社區支援，讓更多有需要的人得到適切治療，有賴政府、社工、社福機構等多方面努力。但治本之法，還在於增加公營醫療人手。據政府披露的數字，2023/24年度有281名醫生、1,821名護士、513名專職醫療人員離職。當中護士流失率由2022/23年度高位10.9%，回落至9.5%；醫生及專職醫療人員流失率亦分別降至6.1%及7.5%，惟仍大幅高於2020/21年度或之前水平。醫管局近來大張旗鼓到海外招聘醫生和護士，也有向內地輸入醫護人員，惟包括物理治療師在內的專職醫療人員卻往往被忽略。

物理治療學會兩年前曾發布本港物理治療師人力調查研究報告，結果顯示受訪者之中，多達26%預計5年內會離開行業，當中大部分在公院工作。正如該學會指出，醫管局和社署必須檢討及正視專職醫療部門人手不足的問題並改善待遇，無奈爭取多時，當局都是愛理不理。這就難怪，愈來愈多公院或社署的物理治療師蟬過別枝，不是轉投私營市場搵真銀，就是索性移民他去。結果人手不足日甚一日，尾大不掉。

人手不足之患是甚麼已毋庸贅言，從無日無之的醫療事故已可見一斑。前線醫護流失嚴重，直接影響醫療質素；而負責後期支援的專職醫療服務不到位，同樣影響病人一生福祉。這些老大難的問題，還要拖到何時方休？