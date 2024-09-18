美國又發現一宗疑似行刺特朗普的陰謀。疑犯被捕時還未開槍，但埋伏在特朗普附近，並帶有AK-47自動步槍。據美國媒體報道，疑犯曾企圖加入烏克蘭的國際兵團，此前也公開向《紐約時報》說正積極招募在巴基斯坦的阿富汗難民往烏克蘭參戰。他試圖行刺特朗普，顯然是反對特朗普的烏戰政綱，後者主張把烏戰現有的衝突地帶停戰凍結，讓北約國家用安全保證條約來保障烏克蘭。但俄羅斯正佔領烏克蘭土地，特朗普的主張實質是放棄被佔領的領土，對狂熱支持烏克蘭的人士來說，便等同投降。疑犯因此曾批評特朗普會把美國再次變成奴隸，而不是使美國再次偉大。

疑犯是美國的極右人士，代表着美國內部正在興起的極端政治行為與趨勢。一方面美國崇尚以暴力解決問題，人民普遍有槍，動輒槍殺對手。另方面，美國政治的兩極化嚴重，媒體與政府宣傳加劇政治的二分化、極端化。這兩方面因素結合起來便構成特朗普上次被槍擊和今次的險被行刺。

不過，美國領導層遇刺的事例並不多。如已故總統甘迺迪兄弟、列根總統，可結果都是沒有令人信服、可作結論的調查報告。美國政要被刺殺的例子少，僅有的例子卻充滿疑團，顯然多會屬政治謀殺的安排，但因涉及勢力太大，故不了了之。今次特朗普連番遭遇，以現時的政治極端化看，正反映出政策、權力的劇烈鬥爭，應該不是政治狂人的單獨行動。不過，依美國的慣例，真相不可能會最終被揭露出來。

特朗普被刺主要涉及烏克蘭戰爭。斯洛伐克總統被行刺亦與烏克蘭有關。有關烏克蘭的政治與政策便已成為歐美政治極端化的促成因素，且互為因果。西方媒體為妖魔化俄羅斯，而全面地歪曲烏克蘭戰爭的種種因由和變化，愚化人民的結果便是在社會裏種下極端仇恨的非理性種子。一是促成極右政治，包括法西斯主義復甦；另一是個別極端主義分子和組織會鋌而走險，出現政治暗殺。

從歐洲至美國，正一步一步走上二次大戰前夕的政治局面。烏克蘭的新納粹主義運動借戰爭擴大，若戰爭中不敗，他們便會成為歐美，乃至全球法西斯主義復甦的主力。美國與歐洲政府利用他們來對付俄羅斯，結果可能反被他們騎劫，導致法西斯的歐洲大戰，以至世界大戰。