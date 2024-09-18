愈是臨近美國11月總統選舉，俄烏之戰愈有可能愈打愈大，不僅戰場和土地面積的爭奪愈打愈激烈，大殺傷力和遠程武器的使用也會愈打愈勁。

今次美國總統大選之所以有這個刺激力，是因為共和黨的特朗普一再表示，當選後會在24小時和俄羅斯商談，結束這場由民主黨拜登政府發起的給美國和世界帶來災難的戰爭，這等於要對拜登政府的外交戰略和政策進行政治清算。拜登要阻止特朗普，應對之道就是要把俄烏戰爭搞大，戰爭搞得愈大，戰場上、政治上，美烏佔了一段時間的優勢，特朗普就休想短期談判結束戰爭，屆時俄羅斯總統普京會企得更硬，非要戰場上扭轉局面、提出更高更辣的條件不可。如此這般，特朗普若屈服早日結束戰爭就不是功績，而是「出賣美國利益」、「向普京跪低投降」也。

因此，拜登政府在這個節骨眼上擴大和提升俄烏之戰是「順理成章」的。目前最順手的辦法，就是允許烏克蘭使用美國西方援助的遠程武器，打擊俄羅斯國土的縱深目標。烏克蘭總統澤連斯基也對此向拜登哀求不已和「施壓」，為拜登順應「烏」意提供依據。不過茲事體大，俄羅斯又不斷發出警告，有可能觸發俄羅斯北約之戰及核戰，拜登再怎麼想打，也要「掂掂」這裏的分量或裝模作樣一番。為此布林肯、沙利文沒少和盟友磋商，拜登和英國首相也會面商談，還是猶豫不決。

然而，這時又傳出消息，北約軍事委員會主席鮑爾日前說，烏克蘭有軍事理由使用西方的遠程武器，打擊俄羅斯縱深目標。美國國安顧問沙利文表示，總統拜登將於本月稍後舉行的聯合國大會期間與澤連斯基商討此事；沙利文還說，拜登決心利用餘下任期，讓烏克蘭處於獲取勝利的最佳位置，美國計劃本月底之前準備實質支援計劃。如果真能按照這個「實質計劃」行事，那麼俄烏之戰擴大就會在10月出現，距美國大選還剩一個月，對誰當美國總統，能夠怎樣呢？