若問誰是俄烏戰爭最大輸家，除了烏克蘭，德國大概可以排第二。德俄關係本來不錯，經濟上互相依存，德國依賴俄羅斯廉價能源發展工業，再將工業產品賣給俄羅斯，日子過得有滋有味。可惜好景不常，俄烏戰爭改變了一切，廉價能源沒有了，北溪管道也被炸了，德國被華盛頓擺上枱，不得不轉而購買美國高價能源，還要裝作甘之如飴的樣子，積極配合制裁俄羅斯、援助烏克蘭，真是窩囊透頂。

長期以來，德國一直是全球有數的工業大國，工業從業人數達到750萬，工業產值佔GDP比例超過20%，出口佔比超過45%。但近年隨着能源成本急劇上升，投資環境不斷惡化，德國工業已大不如前，不少企業紛紛外遷，尤其是美國推出《降低通脹法案》，以高額補貼吸引歐洲企業，德國工業更是面臨被掏空之虞。福士汽車（大眾汽車）最近宣布考慮關閉旗下的德國車廠，並擬全面重組旗下品牌，以及撤回2029年前不會在德國裁員的承諾，從而削減成本及精簡人手。作為德國汽車業的龍頭，福士尚且處於水深火熱，其他企業的處境更是可想而知。

德國既是歐盟老大，也是歐洲經濟增長的主要引擎，現在這部引擎明顯失火，去年德國GDP下跌0.3%，成為唯一沒有增長的發達經濟體，甚至還不如經濟長期低迷的英國，可謂斯人獨憔悴。德國政府不是不想扭轉這種頹勢，近年出台了各種戰略和政策，希望重振工業刺激經濟，可惜說易行難，在種種不利因素制約下，所有戰略和政策都淪為空談，去工業化的趨勢反而愈來愈明顯。美國去工業化後還有金融霸權，德國去工業化後還能依靠甚麼？

最不可思議的是，這些年部分德國政客為了配合美國遏華政策，不斷鼓吹「去風險」，企圖搞脫鈎斷鏈那一套，令德國企業更加無所適從。近日兩艘德國軍艦破天荒穿越台灣海峽，美其名曰「航行自由」，實際上就是挑釁中國主權。作為一個歐洲國家，萬里迢迢跑到台海體現「航行自由」，難道德國政客們不覺得荒謬？或者他們以為現在還是八國聯軍的年代？

歸根究柢，德國的困境主要就是拜美國所賜。在華盛頓操控之下，德國既與俄羅斯為敵，又想挑釁中國，導致內外交困。所以很明顯，如果德國無法擺脫美國的綁架，實現戰略自主，只能一天天衰落下去。