中菲在南海仙賓礁交手多個月，中國剛憑海上鋼鐵長城勝了一仗！剛過去的9月14日，菲律賓巡邏艦特蕾莎‧馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua MRRV-9701）在企圖坐灘5個月後，灰溜溜地撤離了，菲方雖然放狠話稱會再回到仙賓礁，但剖析菲律賓這次「油盡糧絕」倉皇撤退的始末，便知道要再玩「坐灘霸礁」的把戲已不可能了。

特蕾莎‧馬格巴努亞號這次撤離，與「油盡、水斷、糧絕」有關，船上數十名軍人真的捱不下去了，多月來補給一次又一次失敗，就算半個月前，菲律賓於8月30日狠撞中國海警艦企圖製造輿論、圖借助國際施壓而完成補給的奸計亦落空，其終極失敗已不可免。

對於菲艦敗走，菲律賓傳媒比軍方誠實得多，他們報道，特蕾莎‧馬格巴努亞號回到巴拉望省港口時，一眾軍人都十分狼狽，4名菲海岸防衞隊人員更是被擔架抬下船，隨即送院醫治的。據說，軍艦上人員已經喝粥喝了3個星期，撤離前兩日，他們的食物已清空，不走已不可能。

菲律賓海岸防衞隊和國家海事委員會的說法卻是，軍艦已經完成在海上執行5個月的任務，日前返回母港休整，菲律賓將派遣另一艘船前往有關海域，繼續執行任務。似乎菲律賓還打算繼續玩坐灘霸礁的把戲，當真賊心不死。

中菲這一次在仙賓礁交手，菲律賓自導自演一場大困局、大饑荒，最後更來一齣壓軸「怒海逃生」，整個劇本完全是自作自受、自取其辱。想要坐灘霸礁，也要評估一下有沒有留下來的本事吧。堂堂一個國家及一支軍隊竟把捍衞主權的大事弄得像小孩子般玩泥沙，實在令人為之瞠目結舌。

或者，菲律賓最應該做的是沙盤推演，試演練一下再派軍艦到仙賓礁坐灘的可行性。檢視一下至今兩次坐灘皆敗北的經驗。

第一次坐灘，是菲律賓於1999年派出軍艦到仁愛礁，然後藉軍艦擱淺坐灘至今，25年來，船上僅有幾名軍人賴死不走，期間軍艦變爛船，雖然風吹不走，且爛船擱淺無法移動，禍害了仁愛礁海洋環境20多年，期間菲律賓雖能成功補給，但菲律賓亦須在雙方認可文件中承認仁愛礁屬中國所有。坐灘有何意義？

第二次坐灘，就是剛剛菲艦敗走的仙賓礁，菲艦於今年4月藉巡邏之機，在仙賓礁外一泊不走，期間菲律賓一度想再派一艘軍艦加入，造成雙艦霸礁的事實，結果當然失敗，而這次中國海警嚴防死守，對方既衝不進淺灘，又無法獲得補給，賴死5個月，最終還是怎麼來的，怎麼溜去。

兩次坐灘，結果均一無所獲，即使菲方藉事件一再製造國際噪音，但行為無賴，支持亦稀。反而一次又一次的南海交手，讓中國海警對抗菲律賓積累了豐富經驗，你來我往，漸至無往而不利。