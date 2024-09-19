世界視線：軍工體主宰烏戰　去特朗普求美勝

美國共和黨總統候選人特朗普，因主張當選後便停止烏克蘭戰爭而被連番暗殺，或許未必是烏克蘭指使，但肯定與國內外狂熱擁護烏戰者有關，屬有組織的政治暗殺抑或是孤狼行動，難以確定，但特朗普當選與否肯定與烏戰相連，牽動了西方包括歐美的政治，引致政治暗殺，可見其涉及的利益與價值觀念有多大。

拜登、賀錦麗代表的民主黨及其背後的軍工勢力，是堅持把烏戰打下去，或許要到俄羅斯失敗或投降才終止。這代表美國的根本利益，但與特朗普只是戰略不同，目標沒變。特朗普的商人和民粹主義傾向，是逐步扼殺俄羅斯，得益愈大，期間還要賺取短期利益。他只是把對俄羅斯的戰爭延後一些，迎合國內民眾要求，減輕政治壓力，並借此奪取政權的主導權。他代表的是商業與經濟利益，故此取貿易戰而捨熱戰。

而拜登代表的是美國軍工體制，他們着眼於用媒體操縱民意，用威逼利誘來把持政治權力，精英主義而少民粹成分，此所以可不顧民意擴大烏戰，寧把美國更深地捲入戰爭之中。現時是美國僱傭兵成為北約僱傭兵主力，下一步便大有可能出兵攻俄，一如美國在敍利亞、伊拉克所為。對於軍工體制來說，沒有戰爭的底線，也不會顧忌美軍出兵帶來傷亡。他們的考慮只是利益，不顧人命，也不顧美國國運。

拜登陣營現時的難題，遠的是總統候選人賀錦麗未必可以當選，政權會落於特朗普之手，烏戰便要終止。近的是北約在俄羅斯庫爾斯克州守不下去，一退，整個烏克蘭戰線便可能崩潰。美國一直希望北約出兵、歐盟出兵，但礙於匈牙利等可利用歐盟一票否決制阻撓，故此另組集團，用北約個別國家與烏克蘭簽安全合作協議，來使它們出兵烏克蘭有依據，不會被歐盟制度阻止。這是美國準備在戰爭不利之時，公開用多國聯軍救烏，甚且借此攻俄。

因此，俄軍在庫爾斯克反攻，在頓巴斯戰場得利，美國的對策便是：一、取消限制，讓北約用烏軍名義遠程襲擊俄境，打擊俄國的反攻力量，也用遠程攻擊方法來代替地面戰，扭轉劣勢。二、多國聯軍出兵防守烏克蘭，不讓俄軍前進，繼而反攻烏東，進而尋求顛覆俄羅斯政權。

然而，若特朗普當選，這樣的安排布局便失去意義，因此，拜登陣營不能不去特朗普而後快。

研究院院長 陳文鴻