今年7月，美國總統候選人特朗普險些兒被暗殺，他在賓夕凡尼亞州的一個競選集會上，遭一名獨行槍手襲擊，子彈擦傷右耳。幸好特朗普福緣深厚，子彈來襲時，他恰巧在搖頭擺腦，否則可能會被射中眉心。事發後，本欄發表了一篇文章，題為「一擊不中還有後着？」，特意提醒美國特勤部門，恐怕「反侵滅侵」的行動不會就此作罷，一擊不中，往後還會陸續有來。

果不其然，到了9月15日，又有一名槍手試圖伏擊特朗普，他在特朗普出入的球場上俯伏了12小時，幸而在施襲前被特勤局人員發現，槍手倉皇逃去，其後遭捕獲。

美國富商馬斯克是特朗普的支持者，球場伏擊案發生之後，他在網絡社交平台上發文，打趣地問：為甚麼要殺特朗普？為甚麼沒有人會殺現任總統拜登，或者副總統賀錦麗？馬斯克的問題，其實不難回答。特朗普個性特別，喜歡他的人會如癡如狂，不喜歡的，會跟他不共戴天，既然是不共戴天，當然是想將他置諸死地。

參與「滅侵」行動的人前仆後繼，當中固然有不少散兵游勇，但說不定還會包括傳聞中的深層政府。特朗普在任總統期間，部分施政離經叛道，若美利堅政府當真有幕後操盤人，這幫人很可能會想除之而後快。2020年，特朗普競選連任總統，當年他突然染上新冠病毒，當時既未有疫苗，亦未正式推出對治病毒的特效藥，到了今年7月和9月，他又先後兩次被槍手伏擊。上述3件事情，任何一次稍有不慎，都足以讓特朗普丟掉性命，他至今無恙，全憑福大命大而已，但點檢下來，這3次全是獨立事件，抑或是經過精心鋪排的連環襲擊？這個問題很值得美國人深思。