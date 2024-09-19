黎巴嫩真主黨成員所使用的傳呼機，幾乎在同一時間集體爆炸，導致十多人死數千人受傷，連伊朗駐黎巴嫩大使也因此受傷。美國第一時間立刻否認介入此事，而外界多半認為，這是以色列情報機構摩薩德精心策劃的攻擊行動。

真主黨長年與以色列對抗，深知現代通訊產品容易被追蹤定位，甚至竊取通訊內容，所以全部棄用智慧型手機，轉而使用結構簡單、相對難以追蹤定位的傳呼機。沒想到摩薩德針對這點精心策劃，加上真主黨接收機器時沒有徹底拆解察看，最後造成重大傷亡。

糟糕的是，這批傳呼機是台灣製造，來自新北的金阿波羅公司，型號是AP-924。該公司長年製造無線通訊產品，是歐洲傳呼機的主要製造商之一，由於AP-924的電池為可拆卸式，方便改裝植入炸藥，或許因此成為摩薩德選定的下手目標。

本來這應該不關台灣的事，因為產品被下手改裝並非台灣公司本意，只是倒楣被選中，但在網絡平台X上，有人開始將之前蔡英文力挺以色列的新聞與此做連結，渲染成台灣本就是以色列的同謀，若這類言論繼續升高，台灣恐將面臨恐襲報復。

目前真主黨認定以色列該為這次攻擊事件負責，並未提及台灣，但真主黨支持者宗教狂熱相當強烈，一旦接收了過多的錯誤訊息，會有何種舉動實在難以預料。而眾所周知，台灣對恐襲的因應準備相當有限，若真有人想在台灣進行恐襲，幾乎很難預先加以防範。過去早有有識之士告誡過民進黨政府，無論是俄烏戰爭或是以哈衝突，台灣應盡量避免介入，以免遭受池魚之殃。但民進黨為了討好美國，總愛搶先出頭表態，若因此成為恐襲目標，受害的還是無辜的平民百姓。