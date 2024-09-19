北韓領袖金正恩的特立獨行，美國及西方國家只能恨得牙癢癢，又冇佢符。呢，南韓聯合參謀本部周三表示，北韓向東部海域發射多枚短程彈道導彈。日本政府緊急小組成員亦立即開會商討應對方案，日相岸田文雄要求盡快搜集和分析情報，同時向國民提供最新資訊。

今趟係北韓相隔不足一星期再次發射彈道導彈，亦係今年以來第11次發射。北韓本月12日曾試射新型600毫米火箭炮，並於翌日罕有地公開金正恩視察濃縮鈾設施的消息。金正恩這麼多年來，就是無懼美國的嚴厲制裁，亦無視美日韓一年總有好幾次嘅聯合軍演，要言之，就係「我行我素」，把核武研發到底！

金正恩日前接見到訪的俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古，佢肯定兩國喺政經等領域取得的進展，並指北韓本着雙方6月達成的《全面戰略夥伴關係條約》精神，繼續擴大與俄合作。美西方成日聲大大，警告北韓如果繼續發展核武，就會令其在地圖上消失云云，而金正恩就係當佢哋透明！金正恩可說是毛澤東的好學生，皆因佢將毛澤東所說的「美國是紙老虎」用於實際行動上！老朽之前說過，中方說甚麼美國都不信，一味陰謀論，反正中國躺着也中槍，倒不如向北韓看齊，一於我行我素！

俄羅斯近日在多個海域舉行近30年最大規模的「大洋-2024」演習，解放軍派艦艇參演，兩國軍艦在日本海組成聯合編隊發射導彈和炮彈。而俄軍也參加解放軍的「北部‧聯合-2024」演習，雙方艦艇編隊赴太平洋相關海域聯合巡航，並完成第一階段實兵演練。要言之，中俄展開的編隊防空、聯合反潛、錨地防禦等演練，充分檢驗雙方的戰術指揮協同和聯合行動能力。大國就是要以實力說話！