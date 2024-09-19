今年中國大學的頭號熱門專業是甚麼？恐怕很多人想不到。不是甚麼高大上的晶片、量子科技、人工智能，也不是文化遺產保護、動畫設計，而竟然是「足球運動」。教育部近日公布了本年度大學擬新增專業名錄，涉及353所大學，535個專業。其中，多達39所大學申報增設「足球運動」專業，數量高居所有專業之首。

中國足球現今的成績有目共睹，9月初剛在世界盃亞洲區外圍賽中，以○比七慘敗於日本，創下歷史上正式比賽最差戰績。如今，若按大學足球專業開辦數量來評比，中國足球瞬間躍居世界一流，這不知是一種「知恥而後勇」的悲情色彩，還是重蹈投其所好的「大躍進」鬧劇。

申請開設足球專業的大學五花八門，譬如吉林農業大學、內蒙古民族大學、廣西師範大學、青島科技大學、江西理工大學、西安財經大學、太原工業學院、河北傳媒學院、雲南工商學院，其在足球領域的師資力量、學科儲備如何，未免令大眾存疑。

但確鑿的一點是，中國足球現今淪落成泥的窘境，最根本的問題在於基礎不牢。「足球從娃娃抓起」，在幾十年前就是自上而下的共識，然而至今仍停留在口號層面，非但沒有建立起像日本那樣廣泛參與的校園足球聯賽機制，而且連起碼的足球運動場地都遠遠不足。儘管中國人口總數量巨大，但真正參與足球的人數，卻遠少於日本、南韓等國。沒有最基礎的校園足球，則人才培養選拔就是無源之水、無本之木。

基礎不牢，地動山搖。當小學足球遲遲打不開局面，卻又從大學足球投巨資發力，恐怕無異於空中樓閣，還是沒有改掉急功近利、好高騖遠的毛病。這與國內足球環境不改觀，而寄希望從國外歸化外籍球員一樣，到頭來又是燒錢無數，一地雞毛。

不出意料，未來幾年中國的足球碩士、足球博士、足球博導、足球教授，將躍居世界第一。足球場地不夠，參與人群不夠，足球體制改革「掛羊頭賣狗肉」，長期積壓的短板與弊端不去彌補、更正，卻一窩蜂地在大學開設足球專業，這好比是沒米、沒鍋，甚至沒稻穀、沒鑄鐵，就忙着培訓大廚。這跟「晶片熱」等一樣，無非是借此逢迎，撈取政績。

另一個現實的問題是，如今經濟下行，就業不易，尤其是大學生群體「畢業即失業」的規模有增無減。昔日被譽為「鯉魚躍龍門」、「天之驕子」的大學生，很多從事送外賣、揸的士等體力勞動，十幾年寒窗苦讀的大學學歷毫無用武之地。在當下的足球環境下，未來這些足球專業的大學生，畢業後幹甚麼呢？是否有浪費公帑、誤人子弟之嫌？

足球是一項運動，有其被公認的規律與法則。尊重市場，深耕基訓，擁抱世界，虛心學習，是不二法門。放着足球強國的成功道路不走，偏偏非要「摸着石頭過河」，賽場會給出無情的答案。