娛圈單打：搶位開㬹乜都齊　甜心淪為是非精

三個女人一個墟。現實中，幾個女仔走埋一齊，點止吱吱喳喳講唔停，是非浪接浪先至係最精彩。呢，今屆港姐競選塵埃落定，但是非剛剛開始咋，當中最惹火就係雙料亞軍梁嘉莹。小妮子被指不可一世機心重，敗給冠軍倪樂琳深深不忿，仲疑似向倪樂琳開㬹添！

話說出爐港姐出席中秋活動，「城大李嘉欣」倪樂琳跟在場粉絲擺甫士派心影相，本來不亦樂乎，點知梁嘉莹突然黑面走過，唔止阻人影相，仲疑似開㬹推開倪樂琳。網民睇完片後紛紛替冠軍不值，鬧爆梁嘉莹冇品。

是非又點止咁少。其後又流出疑似梁嘉莹跟四強佳麗吳芷靖的WeChat對話截圖，寸爆腰潤對方，叫她落選不用氣餒，出年再選「買」個冠軍番嚟！嘩，傷害性不大，侮辱性極強喎！正如網民質疑，如果可以買獎，梁小姐點解唔自己買個冠軍過吓癮呢？

之後又被人翻舊帳，指選美加冕後，三甲佳麗應記者要求坐近啲合照，季軍楊梓瑤非常識做，自動挪動身位，讓出C位畀倪樂琳，反而梁嘉莹慌死執輸，大半個身遮住冠軍，因而又被網民批為機心重、博搶鏡。

嗱，WeChat對話截圖堅定流好難講，畢竟梁嘉莹係竹升妹，會唔會用簡體字傳WeChat，不能不令人懷疑，大家亦無謂一口咬定係佢寸爆落選姊妹。之不過，疑似開㬹及搶位影相，又的確有圖有片有真相。本來呢，網民認同梁嘉莹美貌更值得攞冠軍，但短短幾日有咁多是非，輿論亦轉軚，支持應對得體的城大李嘉欣實至名歸。所以呢，凡事太盡，緣分勢必早盡，不可不戒呀，阿囡！