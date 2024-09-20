世界視線：德總理推動議和　當地獄墮落天使

9月6日，烏克蘭總統澤連斯基前往德國的拉姆斯泰恩空軍基地，出席烏克蘭國防聯絡小組會議，並會見美國國防部長奧斯汀和德國國防部長皮斯托留斯。澤氏亦與德國總理紹爾茨在法蘭克福會談。會後不久，紹爾茨開始就傳媒的訪問，特別是德國全國電視第二台（ZDF）的訪問，道出了他的構想：「無論如何都要安排新一輪和平會議，逐步令俄烏戰爭實現和平，同時俄羅斯也會參與。」

ZDF其後訪問萊布尼茨和平及衝突研究所所長Nicole Deitelhoff，作進一步分析，她認為今年初開始，中國、巴西、印度均開始斡旋俄烏戰爭；6月在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，與會國家亦表示要盡早結束戰爭；而烏軍上月攻入俄羅斯庫爾斯克州，以及俄軍開展攻擊烏克蘭紅軍城，都是為和談爭取籌碼，但亦使戰事升級；如今無論是澤連斯基或俄羅斯總統普京，均開始表示接受開展和談，相信普京此舉是意識到俄軍無法全面戰勝烏軍，需要見好就收，然而逐步實現和平的歷程仍然非常艱難。

此外，紹爾茨亦揭穿了北約的虛偽面具。過去北約一直聲稱議不議和是烏克蘭自身的政治決定，如今紹爾茨證實北約才有權及開始有意向議和。而更正面的是普京，他最近提出可以2022年4月的和議草案為和談基礎，這軟化的立場對北約非常吸引。

紹爾茨今次主動提出議和，應是他向澤連斯基反映了德東圖林根州和薩克森州州議會選舉中，反戰的另類選擇黨及莎拉‧瓦根克內希特聯盟大勝，德國現政府實在難以繼續援烏。而紹爾茨亦面對在野大黨基民盟及基社盟的批評，質疑社民黨是否正在轉軚，加入另類選擇黨及莎拉‧瓦根克內希特聯盟的親俄勢力，出賣烏克蘭。不過，基民盟及基社盟若太高調親美援烏，亦可能會流失支持者。

事實上，未來的和平峰會，需要西方以外的中立國如中國、巴西、印度等牽頭才能有公信力，最理想是在歐美以外地區舉行，最重要的議題是如何合理限制烏軍的規模，以及如何令俄烏雙方得到國家安全保證。與2022年對比，曾滿懷信心拱火抗俄的紹爾茨如今立場大變，但有國民在媒體中提醒他當時批評政界領袖反戰的一番話：「誰當和平鴿四處奔走，只是來自地獄的墮落天使！」他這番話如今正好自打嘴巴。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻