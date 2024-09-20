以色列在巴勒斯坦之戰打破了一切國際規範，為達到其種族主義目的，無所不用其極，顯示出在美國霸權支持下，猶太復國主義的宗教戰爭已經走上與人類為敵之途，與二次大戰的納粹主義同樣惡劣，且多了宗教的愚化，根深柢固，遺害更深遠。

以色列剛剛用傳呼機和對講機，以及各種電子無線電接收器，包括電腦、手機等作為遙控爆炸器，不但傷及無辜，而且破壞社會對電子器材時代的信任。任何電子器材、用具都可以讓特務裝上遙控爆炸設備，由以色列決定哪個時候引爆，製造傷亡與破壞。以色列防長聲稱只會針對真主黨人員，這顯然是荒謬的謊言，一如以軍炸加薩的醫院、學校、民居，說是精準打擊哈馬斯，實際是濫殺，不顧人命。

遙控的電子裝置不是只在巴勒斯坦使用，猶太復國主義者可以用以傷害敵人，巴勒斯坦人、真主黨和伊朗等也可以用這個方法對付以色列，而且國際上此例一開，其他組織與國家可以倣效，甚至改良。以往是恐怖主義者用個別設備襲擊，以色列的例子便是國家與軍隊（包括情報部門）都可以用這樣的手段，不是針對個別目標，而是面向廣大的人群社區，甚至跨國的社會，進行無差別同步的攻擊，死傷可以千萬計，以色列便是給國家恐怖主義作出示範。

此後，以色列會繼續，但真主黨及其他革命組織也可以用同樣方法攻擊以色列、攻擊美國。以色列不可能把全國使用的所有電子設備控制，防止侵入設置炸藥，必然在生產源頭、運輸裝置過程加強檢查防範。但這樣的設備成千上萬件，怎樣可以完全防範？而且用電訊途徑遙控作業，也不容易讓政府全面封鎖防範，百密一疏，便可釀成大禍。

或許以色列不求完全的防範，它的目的只是用殺傷破壞來嚇阻敵人。自身傷亡在所不顧，更何況只是平民百姓而已，這正是宗教化軍事政治行動的真意。此中意義未必是以色列即時面對電子器材構成的危險，因為真主黨等要倣效，需時布置，以色列特務機構亦不會坐視。

然而，攻以可能不易，襲擊美國或其他支持以色列的國家則相對容易，一是範圍廣大，防不勝防；二是它們沒有防備。因此，真主黨等的報復，便可把政治化、國家化的恐怖主義危險帶到全球，滲入各方面去，這比地區大戰更為危險。