沒有最恐怖，只有更恐怖。黎巴嫩數千部傳呼機突然集體爆炸，顯然是以色列在背後搞鬼，黎巴嫩譴責以方嚴重侵犯主權，準備向聯合國安理會申訴。其實這已不只是侵犯主權，而是赤裸裸的恐怖襲擊，是喪心病狂的犯罪行徑，以色列利用傳呼機進行無差別攻擊，突破人類道德底線，嚴重挑戰人性良知，這才是最可怕之處。惡例一開，後患無窮，世界恐將永無寧日。

黎巴嫩真主黨之所以使用早已過時的傳呼機，就是因為擔心智能手機遭到竊聽和追蹤，結果還是防不勝防，傳呼機被以色列做了手腳，始終難逃一劫。黎巴嫩揚言向聯合國安理會申訴，那能怎樣？以色列得到美霸庇護而有恃無恐，從來沒有將聯合國安理會放在眼裏，豈會在乎黎巴嫩的申訴？

這次事件給全世界尤其是中國敲響了警鐘，任何外國電子產品都可能存在安全隱患，手機、電腦、電視、音響甚至汽車等等，誰能擔保不會被做手腳？這些年美國瘋狂打壓中國科技企業，主要不是因為自身安全受到威脅，反而是因為中國產品一再被證明安全，令美國無法利用其威脅別人。相反，西方電子產品充斥中國，平時當然相安無事，但關鍵時刻就很難說了。別以為這是危言聳聽，當今世界並不太平，千萬不要把美西方想像得太美好，他們每時每刻都在想辦法對付中國，明的不行就來暗的，任何可能性都不能排除，以色列做得出，美西方一樣做得出。

所以說，害人之心不可有，防人之心不可無。這次恐怖襲擊無異於打開了潘朵拉盒子，各國勢必加強進口電子設備的管控和檢測，中國更不能例外。近年中國政府要求各部門盡量使用國產電腦，逐步淘汰美國的處理器、作業系統和其他外國製的資料庫軟件。如今看來，此舉是很有必要的，過去中國科技發展相對落後，電腦和電子設備不如人，不得不使用外國產品，而今天中國各種軟硬件設備已逐漸成熟完善，沒有理由繼續使用外國產品。

美國商務部長雷蒙多曾聲稱，「北京能讓美國道路上數百萬輛中國車同時熄火」。無意中透露了老美的陰謀，華府也許確實能讓中國道路上數百萬輛美國車同時熄火。正如中國外交部發言人質疑，雷蒙多是不是在暗示「iPhone、特斯拉甚至波音……一直在將機密數據傳送回美國？」