黎巴嫩發生舉世震驚的傳呼機爆炸恐襲，接着又有對講機爆炸，死傷枕藉。美媒其後報道，以色列很早以前已醞釀計劃，成立空殼公司，假冒國際生產商，形容是現代版「特洛伊木馬」。報道又指，以色列曾多次暗殺真主黨高層，真主黨意識到以色列利用手機網絡定位成員位置再發動襲擊，於是推動使用傳呼機。摩薩德認為是千載難逢的施襲良機，甚至在真主黨決定擴大傳呼機使用範圍前，已啟動今次襲擊計劃。

黎巴嫩真主黨揚言必會報復，伊朗亦指控以色列「大規模屠殺」。但這個世界是以拳頭說話，有強權無公理，連哈馬斯領袖在伊朗被以方暗殺，伊朗至今也無力反擊，當知國弱言輕，只能打落門牙和血吞。

事件發生後，除了令人震驚於摩薩德無孔不入的打擊能力，更令人關注「世界工廠」這一套是否已是行不通。須知生產鏈錯綜複雜，例如事件中的傳呼機和對講機，前者為台灣品牌、匈牙利製造；後者則是日本品牌、日本製造。既然摩薩德可以假冒國際生產商，並在生產期間動手腳置入炸藥，即意味任何產品也可以存在安全漏洞。在國家安全大於經濟民生的今時今日，各國草木皆兵，會否加速國際生產脫鈎斷鏈，或規定生產商在出貨前加入安檢程序，以致成本大幅上漲，絕對是極有可能發生的事。

911恐襲改變了航空安全格局，登機前安檢關卡重重，今次黎巴嫩受襲慘劇，亦勢必改寫中東以至全世界的通訊設備安檢要求。而這個世界亦會變得更加壁壘分明，以美國為首的北約集團，跟中俄朝伊以及伊斯蘭世界，已形成兩股力量對壘的局面。當通訊科技也能製造恐襲，兩個陣營必然更為「敵對」，類似西方封殺華為等事件，未來只會層出不窮。