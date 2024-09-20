早前，俄羅斯總統普京接受訪問，他指出，有家人正在學習中文。這位克里姆林宮主人素來少談家事，今番破例，定然是饒有深意。

自從前蘇聯時期開始，斯拉夫民族跟中國的關係是時好時壞。昔日蘇聯以至今日的俄羅斯，雖然是中國的近鄰，但過去並不完全信任和靠近中國，正如不少評論者所說，很多俄羅斯人骨子裏是親西方的，他們的文化也更接近於美西方。

然而，近年俄羅斯跟美西方的距離愈拉愈遠，其始作俑者，正是以美國為首的北約集團不斷向東擴張，甚至有意將烏克蘭納入版圖，此舉使莫斯科覺得國土安全受到威脅，職是之故，乃掀起了俄烏戰爭。這場仗的槍聲響起之後，俄羅斯與美西方陣營變得勢成水火，俄國人不論情願抑或不情願，只能向現實低頭，逐步靠向中國。

所謂世界輪流轉，幾十年前，蘇聯是超級大國，科技與文化的影響力強大。那時候，筆者家中也有長輩熟悉俄羅斯文，小時候看着長輩在我面前舌頭打顫、大講俄文的片段，時至今天，仍是宛若目前。不過，這一切已然改變，如今就連普京的家人也在努力學習中文，中國文化的影響力，顯然是在漸次壯大。

2017年，美國前總統特朗普到訪中國時，也特意在中國國家主席習近平伉儷面前，播放自己外孫女兒背誦《三字經》和古詩歌的片段。以此觀之，外國很多領導人的子孫，都愛研習漢語以至漢文化。

西方人要學好中文，遠遠難於中國人學好洋文，要不是有實際需要，要不是知道21世紀必將是中國人的世紀，試問誰會有興趣對中國語言下這樣的死功夫？