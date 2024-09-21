9月10日，美國總統候選人特朗普和賀錦麗舉行首場電視辯論，這也可能是雙方唯一的一場辯論，日後兩人會否再在同類的論壇上碰頭，委實難說。

在是次辯論會上，共和黨的特朗普被民主黨的賀錦麗步步進逼，問他在俄羅斯與烏克蘭戰爭之中，是否希望烏克蘭最終獲勝？其實，這是一個愚笨的問題，答者莫如不答，只是賀錦麗不依不饒，特朗普無可閃避，最後只能吐出一句真心話，說「俄羅斯是擁有核武的」。

事實上，在俄烏戰爭之中，烏克蘭幾乎不可能獲勝，因為如要獲勝，必先在對俄羅斯的核戰爭中取得勝利，而核戰是沒有贏家的。換言之，烏克蘭根本沒有戰勝的可能，北約陣營同樣也沒有戰勝的可能，充其量只會兩敗俱傷。

今番特朗普講出心底話，這番話不但代表他自己，每一個當過美國總統的人，只要有理性，都肯定會有同樣的想法，沒有人會甘願冒上打核戰的風險，去跟俄羅斯硬槓。賀錦麗之所以會問出這樣一個蠢問題，皆因她至今為止，尚未坐過白宮的第一把交椅。

特朗普的立場似乎已十分清晰，他不會為了烏克蘭跟俄羅斯全面翻臉。同樣道理，中國大陸如要解放台灣，若然特朗普是在任總統，定然也不會傻不楞登，妄圖去協助台灣戰勝解放軍。俄羅斯擁有核武，中國也擁有核武，美國惹不起俄羅斯，一樣也惹不起中國。

這位前任白宮主人不願意跟擁核國力拚到底，他的態度是一以貫之，當年執掌白宮時，有記者問他為何要放下身段跟北韓領袖金正恩談和，他也是正兒八經地說：「因為我不想你和你的家人，陷於核戰之中。」