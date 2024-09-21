1945年聯合國成立時，安理會設置11個理事國，包括中法英美蘇5個常任理事國和6個非常任理事國。前者擁有一票否決權；後者沒有，並且有任期限制。這是按照當年二戰後各國國力作出的分配。到了1965年，安理會增加了4個非常任理事國，令理事國增至15個。不過，在之後的近60年，安理會就再沒有任何改變。

近年全球各地戰爭頻仍，身為聯合國最大機構的安理會卻表現軟弱，從俄烏戰爭到中東衝突都無法有效調停和止戰，反映當前的安理會架構已不合時宜，國際上要求改革安理會的呼聲亦空前高漲，芬蘭總統斯圖布近日就呼籲廢除安理會常任理事國的一票否決權；美國則表示支持為非洲國家設立兩個常任理事國席位，希望借此籠絡非洲各國。

但這些建議皆不太切合實際。目前的五大常任理事國絕不可能「倒自己米」，投票支持取消一票否決權；也不會同意給更多國家擁有這項權力，因為擁有否決權的國家愈多，就意味現有常任理事國的影響力下降。所以美國一邊說支持安理會改革，另一邊也強調不希望安理會否決權超出現有5個國家。

依我來看，過去數十年各國國力有明顯變化，安理會確實應與時俱進，相關改革不如由易入手，包括增加非常任理事國數目。雖然非常任理事國沒有一票否決權，但是安理會權力很大，有權實施制裁和武器禁運，並授權使用武力，對某些國家仍有很大的吸引力。

當然，安理會改革也會面臨一定的阻力，因為每個熱門候選國都有相應的反對國，例如巴基斯坦不同意印度成為常任理事國，阿根廷反對巴西入常，中國和俄羅斯則不支持日本入常。換言之，在可預見的將來都很難看到安理會有大動作的變更。