公認由以色列情報機關摩薩德策動的黎巴嫩傳呼機及對講機連環爆炸事件，引起了全球恐慌。首先爆炸案造成數十人死亡，數千人受傷，許多受害者都與黎巴嫩真主黨無關，而是手無寸鐵的平民，包括只有幾歲的無辜小童。不論根據哪一個國家的法律和準則，都是不折不扣的無差別、大規模、大殺傷力恐怖襲擊。聯合國安理會理應立即通過決議嚴厲譴責事件，並將摩薩德以至整個以色列政府定性為恐怖主義組織。但當然這並不會發生，因為美國肯定會投下反對或棄權票。

其二是今次恐襲將會令以巴戰事，以至整個中東局勢火上加油。之前已講過，每當有消息指哈馬斯或以色列的談判代表願意妥協讓步，停火談判有望達成協議，由以總理內塔尼亞胡等右翼好戰分子主導的軍方和情報機關，便會展開新一輪攻勢或恐襲來破壞和談，重燃戰火，甚或挑起更多火頭，包括空襲伊朗駐敍利亞使館設施、在伊朗境內刺殺哈馬斯領袖、進軍約旦河西岸，以及今次黎巴嫩恐襲。

其三是以方今次並非以槍炮、炸彈、導彈或無人機等傳統武器施襲，而是利用傳呼機、對講機等民用小型隨身裝備來進行大屠殺。傳呼機及對講機在大部分國家已式微，但智能手機、平板電腦、藍牙耳機等可是幾乎一人一部，還有其他擁有傳訊功能的智能家電，現在全部都彷彿變得不安全。

中國政府早已下令嚴禁高級幹部使用美國品牌手機，當時主要擔心會被人追蹤、竊聽等資訊保安問題，現更涉及生命安全。而且不僅是美國貨，今次出事的可是台灣和日本品牌（起碼表面上）。是時候進行一次美、日、台以至所有外國電子產品的大排查了！難為不少港人還在排隊搶購新上市的美國手機。