台海有沒有危機？美國政界及台灣獨派都認為台海有危也有機，其謎之自信來自美國的政治支援及美軍「橫」霸全球的軍需供應。美國軍需在台灣獨派眼中是執到寶，但魔鬼總在細節中，最近美軍便送了塊大西瓜皮給台軍踩，原來去年12月底美軍送達台灣的兩批軍備，包括防彈板、戰術背心及彈藥，不是發霉便是過期，一堆廢品震撼了台灣，美國爸爸原來很不可靠！

這次事件據說台灣軍方早已知曉，貨到了，一拆箱就清清楚楚，但有關方面屁都不敢放一個，是啞巴吃黃連，還是靜靜提點美國爸爸？不得而知。但美國國防部總監察長辦公室本月11日公布了一份長達38頁的報告，卻揭露了美國總統拜登去年7月首度批准、動用「總統提取權」撥出庫存軍事物品予台灣出了大醜。報告是由專門負責監察軍方軍備情況的部門撰寫，他們定期調查美軍軍需用品，竟發現去年12月底送抵台灣的軍備根本無法使用，涉事的兩批裝備包括270萬發1983年製造的彈藥，當中部分過期，彈藥包裝亦混亂、鬆散及不正確，該部門直言難以盤點及管理。

另外還有3,000件防彈板、500件戰術背心，盡皆發霉或受潮，台軍雖然打開包裝、風乾及清點受潮發霉的物資，但美國方面認為發霉的防彈背心影響健康，美國陸軍坦克車輛和武器司令部建議不應使用，估計這批動用總統權限特供的軍需大都要報銷。

美軍為甚麼送這樣的軍備給小弟？是疏忽還是本來就是找倉底貨大清倉，所以才會不是發霉就是過期呢？總之，連美國駐台機構、美國在台協會安全合作組主任亦直言，這次美國軍需事件令台灣國防部高層留下不好印象，因為彈藥包裝看起來就像「清掉不要的庫存」。

事件曝光後，台灣方面亦有不少人被嚇倒了，質疑台灣軍方為何沒有吱聲，不是說人民有知情權嗎？戰備出了問題還佯裝沒事，台灣如此打落牙齒和血吞，是在為美國爸爸塗脂抹粉，還是漠視事件的嚴重性呢？

事件的真相只有美國極高層才知道，但美國方面也不乏挑通眼眉的人，與特朗普「組隊」的共和黨副總統候選人萬斯早前接受訪問時，便大談台灣與烏克蘭問題，他一邊向對手拜登政府插刀，質疑拜登政府「把所有的武器都送給烏克蘭」，台灣還剩下甚麼？一邊又為台灣呼冤，指這會置台灣於非常糟糕的局面，「我不知道台灣如今能否抵禦……」。

哈哈，萬斯或許不小心踢爆了真相，美國長臂到處伸，結果自己左支右絀，援烏援台，加上地球上其他各種援助項目，結果便是美國輸出發霉貨，小弟還要捧臉笑。

本欄早就對美國所謂力挺、支援台灣存疑，認為不能只聽其言，而需觀其行。看吧，在事實面前，連美國人都覺得騙不下去了。