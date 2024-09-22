世界視線：金磚國去美元化　定遭美朝野還擊

「新開發銀行」又稱金磚銀行，正逐漸開展它的功能，推動地緣政治多極化。當然，其中最重要的是它不像國際貨幣基金組織或世界銀行，新開發銀行借貸並沒有附帶條件，且關心投資基本設施及基建這些長遠的發展計劃，不計較短期的回收，不因計劃是長期投資及回收慢而加大利息。一個重要的例子，是南非政府最近獲貸款10億美元改善衞生設施及淨化飲用水，並且可用本幣償還，擺脫對美元的依賴，打破美元霸權。

金磚銀行的服務範圍不限於成員國，連孟加拉、烏拉圭、阿爾及利亞等窮國都可得到貸款支持其發展計劃。金磚銀行比國際貨幣基金組織及世界銀行更受歡迎，是因為後兩者貸款遇到還款困難時，就會要求欠債國以自然資源開採權、關稅或國家稅收、港口及水電供應等作抵押，或私有化給西方國家的大財團經營，無形中是一種資產掠奪，雖然表面上申明，這些措施是為了保證借貸國可藉此保證能還款供其他有需要國家使用。

隨着10月的金磚峰會即將舉行，各國關注會否建立一個金磚金融貨幣體制，或是在西方SWIFT交易結算系統以外的支付體制，無疑這個體制可讓「全球南方」國家與俄羅斯進行脫離美元的貿易結算。美國財政部已經聲明，任何國家容許自己與俄羅斯進行貿易及獨立於SWIFT系統之外的結算，都會受到制裁。俄羅斯方面則表示，有20個國家早已和俄國建立共同交易體制，今次金磚峰會及未來在埃及舉行的新開發銀行會議，將探討如何發展這個在世界銀行及國際貨幣基金組織以外的交易體制，其運作及服務範圍更不限於金磚成員國。

美國前總統特朗普早前曾公開表示，失去使用美元作為國際交易貨幣，就等於是一場敗仗。對於參與去美元化的國家，他擬對其貨品入口加徵100%關稅、實施出口禁運，以及將它們列為貨幣操控國家。他認為這些國家不敢放棄美國這個龐大市場。

目前美元約佔全球貨幣交易的89%，也佔全球各國近60%的外匯儲備，不過有下降趨勢。不少國際金融專家對於美國政府以及特朗普的政策，認為實施制裁只會加快國際放棄美元，如同對自己的腳開槍。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻