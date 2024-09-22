2019年12月，時任美國總統特朗普簽署法律成立美國「太空軍」。最近，正在競逐大選的特朗普吹噓他創建的太空軍是一項重要成就，並聲稱他還要創建美國太空國民警衞隊，是美國太空軍的戰鬥預備隊。

拜登上台後，弱化和廢掉了特朗普執政時的一些決策，但對太空軍則沒有，現在美國太空軍已經成為一支15,000人的新軍種。之所以如此，是因為拜登政府和特朗普有共識，認為「中國和俄羅斯在這方面有令人震驚的進步」，他們說中國正在發展偵察衞星艦隊，旨在削弱美國的太空優勢，而俄羅斯測試了反衞星核武器的部件。因此，美國必須阻止俄羅斯和中國等國家使用太空武器，必須有能力「拒止、破壞和削弱敵方的太空系統」。很明顯，美國成立太空軍就是為了準備與中俄打太空戰。

據報道，特朗普成立太空軍時受到社會輿情的嘲笑，它的制服和徽章「讓人想起電視劇《星空奇遇記》」。這支部隊剛成立時，是在美國五角大樓內一個稱為「作戰室」的部門負責，五角大樓的文官們覺得這個名稱「過於好戰」。經過幾年的發展，太空軍頗具規模了，可以張牙舞爪了，再次競選總統的特朗普很是驕傲，毫不掩飾地說太空軍是一支戰鬥預備隊。

美國的國會議員也大力推動太空軍，他們認為「來自太空的威脅正與日俱增，而美國空軍側重於載人戰鬥機和轟炸機，永遠關注不到這些」。五角大樓更是強調，他們幾乎所有的工作都要依賴太空系統：收集和傳播情報以協助部隊和艦船調動、通訊、發現敵方戰鬥編隊並瞄準，必要時「會涉及摧毀敵方衞星」。五角大樓表示，美國太空軍正在研究如何瞄準太空中的敵方資產，保衞美國太空資產，「並在必要時攻擊對手」。中美的軍事較量，必會涉及太空領域，戰爭的層面、領域會愈來愈擴大至浩瀚星際。誰科技領先，基礎雄厚，後勁強韌，誰就佔上風。