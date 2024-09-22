這年頭美國政客眼中只有中國，三句話不離本行，攻擊中國成了本能動作，炒作「中國威脅論」成了唯一話題。副國務卿坎貝爾正是代表人物之一，他日前又在美國國會大聲疾呼，聲稱中國已構成美國史上最大挑戰，超越了冷戰時期，並指摘北京對俄羅斯國防工業的支持直接來自中國領導層。他呼籲華府保持兩黨對華關注，並加速美國海軍造船速度和國防建設基地的能力，又希望歐洲對華採取更強硬立場。

無非又是那番陳腔濫調，本來不值一駁，但老美的焦慮不安溢於言表，還是令人忍俊不禁。坎貝爾聲稱中國構成美國史上最大挑戰，潛台詞就是中國強大了，美國力不從心了，所以，必須加速海軍建設，也必須聯合歐洲對華採取更強硬立場。換句話說，美國知道單憑自己的力量無法遏制中國，只能拉攏歐洲盟友來壯膽，這不就是紙老虎嗎？歐洲國家都願意聽其擺布嗎？美國政客愈是歇斯底里，狂妄自大，愈顯得色厲內荏，缺乏自信。

至於美國不斷指摘中國支持俄羅斯，連正常經貿往來也成為罪狀，更是邏輯混亂，九唔搭八。美國糾集整個西方陣營也打不贏俄羅斯，反而弄得焦頭爛額，老羞成怒之下，只好甩鍋中國，這種顛倒黑白、轉移視線的拙劣伎倆，恰恰暴露本身既霸道又無能。

最諷刺的是，美國參議院一個委員會日前公布調查報告，指俄羅斯在俄烏戰爭中使用的武器，近2,500個零件中超過40%是由4間美國供應商製造。老美指摘中國支持俄羅斯，原來又是賊喊捉賊，你說好不好笑？

老實說，假使中國真的支持俄羅斯國防工業，也是兩國之間的事，其他國家根本無權干涉。美國可以為烏克蘭和以色列遞刀子，可以對台灣出售大量軍火，為何中國就不能與俄羅斯合作？老美經常拿國際法說事，其實沒有任何一條國際法規定，只准老美放火，不准他人點燈。

老美依恃霸權，向來說一不二，將自己制訂的規則稱為國際規則，要求全世界遵守。只是時代不同了，今天的美國已不是過去的美國，再也無法隻手遮天。北韓和伊朗尚且不怕美國制裁和打壓，堅持與俄羅斯合作，包括軍事合作，中國更沒有理由被嚇倒。凡是敵人反對的我們就要擁護，美國愈不想見到中俄合作，中俄就愈應該加強合作，這是淺顯易懂的道理。