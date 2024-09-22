這年頭是中國製造的天下。當中電動車作為「新三樣」之一，價廉物美，性能優越，日韓車企可謂已敗下陣來；就連被人視為身份象徵的歐洲名牌車，在中國的銷情也明顯受挫。不少歐洲品牌加速發展混能車及電動車，冀追趕中國電動車技術，但起步遲了就是遲了。福特汽車（Ford）行政總裁Jim Farley多次訪華後，對中國電動車產業實力感到震驚，終於承認「來了中國才知道我們落後了」。

由生產製造到銷售，中國均有完整產業鏈，成本得以降低，各車企亦因而能夠投入更多資源提升科技，令中國電動車技術在世界領先。面對中國來勢洶洶的競爭，歐美不實施保護措施根本鬥不過。歐盟公布反補貼稅的決定草案，認為中國的電動車生產受惠於大量補貼，建議最終徵收高達36.3%的關稅。中國商務部長王文濤為此四出奔走，冀歐盟改變初衷，惟未見成果。

事實上，個別歐洲國家非常反對向中國電動車徵收大額關稅，非歐盟成員的挪威表明不會對中國電動車作出制裁；屬歐盟一員的西班牙，首相桑切斯亦呼籲歐盟重新考慮徵稅政策。德國同樣表示不贊成；就連法國的干邑白蘭地烈酒業者亦強烈反對，擔心一旦向中國電動車徵收重稅，釀酒業會遭中國報復。目前歐盟輸往中國的白蘭地，97%來自法國，未來關稅恐由目前5%大幅增至25%，堪稱兩敗俱傷。

電動車環保、寧靜、舒適、安全，這是潮流大勢，浩浩蕩蕩，歐美實施再多的保護措施，也不可能逆潮流而行。業內人士指出，美國藉揮動制裁大棒打壓中國新能源產業，注定徒勞無功。歐美拒絕中國，只會令中國跟友好國家更快地達致科技創新，歐美日後要追落後難上加難。