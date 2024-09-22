大陸宣布取消對台灣34項農產品的零關稅優惠，民進黨趕忙出來滅火，除了宣稱對大陸的脅迫手段早有因應對策，還反嗆大陸對台灣的所有善意都有政治目的，要台灣民眾千萬不要上當。

大陸對台灣表達善意當然希望有所「回報」，那就是台灣也應以善意回應兩岸之間的交流；然而事實是台灣長期佔大陸的便宜，自己卻至今仍然嚴禁上千項大陸農產品進口台灣！一方給予零關稅的優惠，另一方卻是根本不准進口，大陸要是繼續優惠下去，才是不折不扣的傻瓜。

過去民進黨一直宣稱ECFA是「糖衣毒藥」，但等到自己上台，卻又吸毒上癮捨不得放棄，等到大陸因為等不到對等回應而開始終止相關優惠，又宣稱這是大陸的脅迫手段！就好像一個爛好人每天幫同事買早餐，同事視為理所當然也不付錢，等有一天爛好人愈想愈不對勁，說：「你要是再不出錢，我就不幫你買了。」這位吃乾抹淨的同事立刻大罵：「不買就不買，我才不受你的威脅！」請問誰才是得了便宜還賣乖的傢伙？

台灣人其實都知道，民進黨所謂的因應對策，不過就是花錢補貼做賠本生意，硬把小量農產品送到外國賠錢賣，再找媒體宣傳開拓了新市場，賺一波聲量後就完事，苦果還是要農民自己去擔。而和過去暫停單項產品進口不同，未來大陸或會全面取消台灣所有產品的優惠關稅，而產業因此虧損或是倒閉，也只有自己承受，誰只要質疑民進黨政府，誰肯定就會被扣上「不愛台灣」的大帽子，妥妥的掛上「中共同路人」的招牌。只是，每次大陸取消ECFA相關優惠時，民進黨總要叫囂跳腳，但這不本來就是民進黨要的結果嗎？台灣人要是再看不清民進黨的伎倆，還真是腦殘無藥醫。