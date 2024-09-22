黎巴嫩真主黨使用嘅通訊設備接連爆炸，導致30多人死亡，近4,000人受傷。真主黨領袖納斯魯拉上周四首度開腔談及事件，斥以色列越過紅線等同宣戰。他誓言真主黨將繼續戰鬥，讓以色列面臨「公正懲罰和痛苦清算」。而以軍近日發起去年10月以來最猛烈的空襲，打擊黎巴嫩南部100多處真主黨火箭彈發射場和其他目標。以軍表示，包括真主黨武裝部隊第二號人物阿基爾在內的多名真主黨高層死於空襲。

呢次通訊設備集體爆炸事件，據悉以色列軍方嘅神秘網絡戰「8200部隊」有份策劃。消息人士表示，以色列用了一年時間策劃，「8200部隊」協助早期發展階段，提供技術層面嘅支援，測試如何在通訊工具生產過程植入爆炸物。這個部隊招攬最優秀嘅成員，主要係18歲至21歲嘅年輕士兵。軍方於高中生中招募，需要通過心理、體能和學歷測試，通過嚴格選拔後接受網絡作戰訓練。

以色列為咗對黎巴嫩真主黨施襲報復，竟然如此精心密謀、用上一年時間去策劃令人意想不到嘅通訊設備連環爆炸事件，真係點到你唔服？之不過，如此燃起中東戰火，中東局勢有排亂！真主黨領袖納斯魯拉則表示，即使以色列擁有技術優勢，也未能阻止真主黨繼續向以色列發射導彈和無人機，聲援位於加薩嘅哈馬斯。

美國已經知道事態嚴重，國防部長奧斯汀取消原定到以色列、卡塔爾和沙特阿拉伯嘅訪問。國防部官員開會時討論黎巴嫩通訊設備連環爆炸事件，預料以色列軍隊從地面攻擊真主黨嘅機會大增，局勢有可能失控。美國計劃必要時緊急把黎巴嫩約5萬名美國公民及其家人撤往塞浦路斯。看來，以哈戰事短期之內停火渺茫，中東局勢失控堪憂！