正論：豪宅霸地太猖狂　只因隱蔽任僭建

去年一場世紀暴雨揭示富豪獨立屋僭建嚴重，有土地研究機構揭發在全港八大較多獨立屋地區，包括半山、九肚山及南區等，出現官地被權貴肆意霸佔及胡亂開墾。有關機構根據衞星圖及核對公開資料，初步估計有多達170多間獨立屋出現疑似犯禁有僭建；以屋苑計算，紅山半島更屬「重災區」，有約21間豪宅被發現有僭建物。事實上，獨立屋霸佔官地，不但涉及違規，開墾過度亦會令斜坡出現不穩、山泥傾瀉等危及公眾生命問題，茲事體大，是以獨立屋違規僭建備受公眾關注。

本報近日發現與紅山半島位處同一山頭的豪宅玫瑰園，原來同樣有霸地問題，16座中總共有13間獨立屋曾經或仍然非法佔用政府土地，即霸地率高達81%，其中11間獨立屋至今仍未糾正。可見，有關當局對玫瑰園僭建問題完全不上心，否則為何拖到今時今日，仍有多達11間獨立屋未糾正？本報記者近日到現場視察，發現進入玫瑰園只有經紅山道一條路徑，其地理位置居高臨下，位於白筆山山頂，三面環海，其東面就是紅山半島。玫瑰園位處山頂，記者曾到較近的白筆山道望上去，也只能看到護土牆，完全無法看到玫瑰園所在。難道就是因為夠隱蔽，當局便任由其違法僭建下去？

從地理資訊地圖的影像地圖可見，大部分獨立屋均有霸佔官地並額外加建成花園，該些獨立屋原先已有一個花園，業主或許仍嫌未夠闊落氣派，於是自行將花園再作延伸拓建，不少更鋪以綠色草皮並種上綠色植物等以掩人耳目，甚至有獨立屋於所霸地的花園自行開闢小路延伸至山坡，由獨立屋延伸出的花園長度約有20米，十分猖狂。

玫瑰園位於大潭紅山道，已有27年樓齡，共有16座獨立洋房，三面環海，景觀無敵。各洋房樓高3層，戶戶設私人花園、天台及車房，明顯屬富豪置業區。翻查地產網頁，屋苑獨立屋的平均售價逾1.7億元，平均租價約21萬元。紅山半島的霸地僭建風波鬧到滿城風雨，在它之上的玫瑰園卻因所處角度隱蔽而難被發現，至今未有被大肆報道。然而，其僭建嚴重，又豈可因隱蔽就「得其所哉」，至今多達11間獨立屋仍違規僭建？

地政總署回覆本報表示，港島西及南區地政處早前接獲投訴，指大潭紅山道玫瑰園毗鄰的政府土地懷疑被非法佔用。署方初步調查發現確有其事，遂向相關業權人發警告信，要求停止佔用政府土地及拆除相關構築物。署方隨後巡查，發現兩間獨立屋已糾正，但有11間獨立屋仍然非法佔用政府土地，因此將根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）發出通知，飭令相關人士於限期前糾正，否則將會採取土地管制行動。議員江玉歡批評，現時仍有此類豪宅霸官地行為並不理想，政府對付霸地或僭建問題應一視同仁，認為玫瑰園的霸地問題嚴重，既然已向紅山半島的業主提告，質疑「點解其他唔告？」江懷疑署方在紅山半島上用了大量人力，令執管人員人手不足，但面對此類霸地問題政府絕不能手軟。要知道，「一次雪崩，往往是由一片雪花而起」，玫瑰園僭建如此瘋狂，已非一片雪花！任由問題惡化下去，分分鐘鑄成大錯！