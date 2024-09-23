娛圈單打：大讚靚仔甜絲絲　情人眼裏出西施

37歲菊梓喬（Hana）與33歲ERROR成員吳保錡驚爆姊弟戀，甚至被拍下齊齊買廁紙返歸一幕，震驚一眾菊粉，紛紛大罵保錡癩蛤蟆食天鵝肉。正當外界擔心二人不堪壓力情變之際，Hana就一臉甜絲絲公告天下：跟保錡正在了解中！仲大讚男方靚仔又純品！吓，你確定冇眼花？

Hana雖然否認拍拖，但就不諱言甚為欣賞保錡，大讚對方為人正直，不煙不酒愛做運動，兼且好靚仔喎！保錡亦唔執輸，除咗賣口乖話Hana好靚女，仲被紋身師傅踢爆，喺手臂紋上代表Hana的綠色心心！咁識氹女，難怪極速攻陷女神芳心。

之不過，菊粉就唔多睇好，仲質疑偶像係咪雙目失明！咁誇張？又難怪嘅，畢竟保錡並唔係走靚仔路線，仲被網民形容為「少年八両金」添！偏偏Hana唔止嗒得滋味，仲誇讚「八両金」靚仔，嚇到唔少人下巴跌咗落地！唔通真係情人眼裏出西施？

至於保錡份人純唔純品冇人知，溝女戰績彪炳則人盡皆知！佢2021年被記者拍到與「沙律」張沛樂同遊大棠打得火熱，殊不知，當時同前女友Carrie掟煲唔掟蓋，一腳踏兩船！因而有「港版時間管理大師」稱號。同沙律分手後亦不愁寂寞，火速搭上電競KOL蔥蔥，去年被目擊穿上情侶裝逛街。所以啫，呢個世界沒有溝唔到女嘅可憐蟲，睇你把口係咪𠺘過油啫。

嗱，Hana話喎，好希望將來自己唔係孤單一人，似乎暗示想同保錡做人世！唉，靚仔冇本心，經過吳卓羲情傷一役，Hana係咪以為揀個其貌不揚就好穩陣呢？