有人說，黎巴嫩發生傳呼機爆炸事件後，西方電子產品包括蘋果手機在中國的銷量可能受到影響。這不是憑空臆測，隨着華為智能手機強勢回歸，蘋果手機佔中國市場的份額本已持續下跌，今年第一季銷量減少了19%，第二季更跌出中國手機銷量排行榜前5名。再加上此次恐怖事件的衝擊，中國消費者不得不考慮西方電子產品的安全性，採用國貨應是最放心、最明智的選擇，蘋果手機即使不會完全消失於中國市場，也很難重現昔日風光。

中國消費者的擔心並非杞人憂天，小小傳呼機尚且可以被遠程用於恐怖活動，智能手機等電子產品的危險性更不用說。尤其是美國將中國視為最大戰略對手的今天，各方反華勢力虎視眈眈，誰也不敢保證他們不會動歪念。以色列沒有道德底線，美西方也好不到哪裏去，本質上都是邪惡和霸道的，為了打壓中國，甚麼事情都做得出。

人同此心，心同此理，中東民眾經此切膚之痛，對西方電子產品更是深懷恐懼。有消息指爆炸事件發生後，不少中東國家的政治人物立即更換手機，中國產品成為首選，甚至有中東企業指定電子產品必須在中國大陸生產、包裝及直接付運。過去許多政治人物不敢使用西方電子產品，主要是擔心被監聽和追蹤，現在則不僅是監聽和追蹤的問題，而是隨時可能被奪命。

正如美國「走佬特工」斯諾登指出：「如果蘋果手機出廠時裏面有爆炸物，媒體會迅速意識到今天開了一個多麼可怕的先例。沒有任何藉口可以為這種行為開脫。這是一種罪行，世界上每個人都因此失去了安全保障。」作為曾經的美國特工，斯諾登在這方面比任何人更有發言權，他的警告絕非危言聳聽，美國不僅有能力監聽全世界，而且有能力殺人於無形。不是說蘋果手機不安全，關鍵在於美國政府想不想令其安全，如果美國政府要做手腳，任何企業都無法阻擋。許多大型科企與華府秘密合作，包括提供客戶資料和通訊紀錄等，早已是人盡皆知的事實。

明乎此，就知道為何美國近年來一直刻意針對中國高科技產業，除了擔心中國科技後來居上，更擔心中國擺脫美國的監控。這次以色列策動的恐怖襲擊，直接打擊的是黎巴嫩，但也提醒了中國人，在選擇電子產品的時候，還是謹慎為上。