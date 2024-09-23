以色列再一次違反國際法，將通訊設備變成炸彈，名為打擊黎巴嫩真主黨，實際上濫殺無辜，造成大量平民傷亡，當中包括兒童。事件震驚世界，但除了中國開腔譴責，促以色列放棄使用武力執念外，其他大國對暴行視若無睹，頂多不為以色列張聲，劃清界線強調唔關我事，有強權冇公理又一例證。

內塔尼亞胡極右政府「乘勝追擊」，對真主黨繼續進行打擊，空襲黎巴嫩貝魯特南部，死傷枕藉。以色列有此一着絕不為奇，難得「傳呼機殺人」一擊即中，黎巴嫩舉國恐慌，通訊陷入癱瘓，還不趁你病攞你命更待何時。

站在以色列立場，哈馬斯和真主黨都是其頭號敵人，加薩的大屠殺已持續近一年，幾近殺無可殺，內塔尼亞胡不開闢新戰場，戰時內閣勢難延續下去，隨時政權不保。君不見，國內反對他的民意呼聲愈演愈烈，早前已有連場示威，最大不滿是他無意拯救人質，現時仍有逾百人被俘生死未卜。惟有不斷將戰事延續，製造一個又一個危機，方可延續政治壽命。一個人戀棧權位導致生靈塗炭，簡直就是魔鬼所為。

自新一輪以巴戰爭爆發以來，以軍違反國際法的暴行罄竹難書，最近又被美國記者拍下以軍在約旦河西岸將巴人屍體從天台拋落樓一幕，令人瞠目結舌。以色列煞有介事表明必會徹查，美國則惺惺作態指影像令人不安，已向以方了解。其實，別說那些被拋落樓是否真是屍體無人能知，即使對着是活人，以軍也是心狠手辣。在他們眼中，巴勒斯坦人不過是「人形動物」，死不足惜，殺之而後快。如此大剌剌地視國際法如無物，連聯合國也不放在眼內，皆因有美國為以色列暴行背書。說到底，美國才是所有亂源的罪魁禍首。