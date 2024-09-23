鬥敗的公雞往往不甘不忿，有時候更會表現出「老子偏不信邪」的樣子，想再戰一回。菲律賓在南海跟中國纏鬥，曾多次受挫，最新的一次就在近期。菲方派出海警船9701號，試圖長期停留在仙賓礁附近。中菲兩國都聲稱擁有仙賓礁的主權，菲方任意妄為，中國海警當然不會坐視不管，乃全面堵截9701號的補給線，時長日久，船上人員斷水斷糧，最後只能自行撤走。

遭遇這番挫敗後，菲律賓尚不死心，揚言要再派船進駐仙賓礁。菲國政府總是有太多不長腦袋之人，經常躁進妄動，為免這幫人再往火坑裏跳，在此不妨替他們上一課，做一次中菲兩國的海上兵棋推演。兵棋推演的上半部分，是菲律賓再派出海警船，新的一艘，權當叫做9702號吧。話說9702號朝仙賓礁進發，中國海警吸收上次經驗，更加嚴密防堵，乃直接作撞擊攔截。早前的「公雞1號」敗得灰頭土臉，「公雞2號」自然是討不了好去，便再次以失敗告終。

兵棋推演的下半部分隨即上演，菲律賓總統小馬可斯求爺爺、告奶奶，終於央求到美國軍艦護航，美菲聯軍一起硬闖仙賓礁。這一回，你認為中國軍艦或海警船會否也作撞擊攔截？答案再明顯不過吧，若中國只敢攔截菲船，美艦來犯時就退縮，此舉在世人面前根本無法交代，因此只能一視同仁。

若然中美船艦鬥撞，必定是中勝美敗，因為我國船舶的維修和補充能力，遠勝於老美。美艦被撞擊後，也不可能會動用導彈還擊，否則隨時會掀起中美大戰。況且，美國國家安全顧問沙利文剛完成訪華行程，雙方大抵已取得默契，上述的兵棋推演或許是多餘的，事關美軍壓根兒就不會為菲方船隻護航。