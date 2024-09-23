中國自福島大地震之後，一直對日本部分地區的海產頒布進口禁令。一年前日本不顧國際社會反對排放福島核污水，北京升級禁令，全面禁止進口日本所有水產。雙方最大的分歧是中國要求獨立檢測，日本堅決不同意。

中日近日就福島核污水排海問題達成共識，北京同意在獲准參與核污水監測活動後，逐步恢復符合規準的日本水產進口，意味香港很快也會鬆綁針對日本水產實施的禁令。對喜歡日本食物的港人來說，這當然是好消息。不過更重要的是，這次中日和解體現了兩國在外交上的務實態度。

從北京的角度來看，目前儘管有國際原子能機構（IAEA）參與對福島核污水的監督，但在過程中IAEA是被日方影響的。如今中方雖然沒有爭取到獨立檢測，卻獲准加入IAEA的框架，可以對日本核污水進行獨立取樣的監測。這個做法保證了中國能有效監督日本水產，維護中國民眾的健康安全，達到當局當初的目標。

而對日本來說，中國是日本水產最大進口國，中國的海產禁令讓日方在過去一年蒙受重大經濟損失。日本同意中國派專家前來檢測，表面上似乎是有所讓步，不過，中國只是參與IAEA框架下的國際監測，不等於日本向中國讓出主權。反而是北京有了下台階，很有可能很快逐步開放日本水產。這是日本可見的實在利益。

換言之，中日在這次協議中皆贏了面子和裏子，拿到各自的好處，對緩和中日關係大有幫助。可惜一名在深圳的日本男童遇害，令日本社會對中國的負面情緒升至前所未有的高度，沖淡了這次共識的正面作用。歷史中一些微小或偶發事件的發生，往往會影響歷史進程，實在令人扼腕嘆息。