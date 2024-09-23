昨日講到，兩名美籍太空人意外滯留國際太空站，預計到明年2月才可乘坐美國私人太空探索科技公司SpaceX的「龍飛船」回家，原定8日的航天旅程變成8個多月，造就當中的女太空人可打破女性連續逗留太空最長時間的紀錄。言猶在耳，俄羅斯國營航天集團日前宣布，兩名俄籍男太空人已打破了人類（不分性別）逗留太空最長時間的紀錄（約372天）。兩人預計於今日聯同一名美國太空人，一同乘坐俄國「聯盟MS-25」飛船返回地球。

大家沒有看錯，美國太空人將連同兩名俄國人，一同乘坐俄羅斯研製的太空船飛行，預計降落地點為親俄中亞國家哈薩克斯坦的大草原。而且這並不是甚麼緊急、特殊情況，MS-25今年3月升空前往國際太空站時，載着的為一名俄國人、一名美國人，還有一名同樣來自美西方敵對國家的白羅斯太空人。其姊妹艦「聯盟MS-26」飛船，本月初也載着兩名俄國人和一名美國人抵達國際太空站，可見這是恒常做法，只是美西方的政府及傳媒，近年基於政治和面子考慮而刻意低調處理，不作宣傳。

恒常不等於正常，美俄現時不是正敵對甚至因為俄烏戰事而處於開戰邊緣嗎？美國不擔心過程中會有機密資料與科技外洩，以至自家的太空人會被俄方扣押俘擄嗎？

背後原因很多，表面上是為了履行兩國交惡前簽訂的國際太空合作協議。事實上，現有的國際太空站也是由多國（主要是美俄）合作興建和營運，在建成20多年以來，接待了數以百計來自不同國家的太空人。他們在站內友善交流，在出現機件故障等突發事件時更會守望相助，真正「同舟共濟」，將地球上各國之間的政治紛爭以至戰爭暫時拋諸腦後。明日再談。