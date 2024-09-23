美國、日本、印度、澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）機制，上周六在美國召開峰會。美國官員透露，在南海局勢升溫之際，海上安全問題係峰會嘅首要議題。據稱峰會議程包括加強印度洋嘅安全合作，追蹤喺印太海域作業嘅非法捕魚船隊；很明顯，所謂「非法捕魚船隊」，又係指向中國漁船。

今屆峰會原定由印度主辦，但因美國總統拜登將於明年1月卸任，成員國同意改在美國舉行，當是「歡送」拜登及即將卸任嘅日本首相岸田文雄。「四方安全對話」少咗拜登、岸田文雄，餘下印度、澳洲兩個「舊拍檔」，會持續對話抑或意興闌珊，仍有待觀察。不過，拜登臨下台，對中國的敵視態度依然未曾稍鬆懈！

菲律賓一再掀起南海惡浪，仙賓礁成為中菲在南海衝突嘅新熱點，菲國早前撤走部署在仙賓礁的唯一公務船，即海警9701號船，將改派另一艘船前往，繼續宣示主權。菲律賓有此膽量，唔使問阿貴，必定是美國在背後撐腰。呢，菲律賓國家安全顧問阿諾日前證實，部署在呂宋島北部的美國堤豐陸基中程導彈系統沒有撤出時間表。阿諾表示，菲律賓希望日後購買陸基中程導彈，需要美國的堤豐系統來訓練，目前沒有計劃歸還，美菲會展開磋商。最新衞星圖片顯示，堤豐系統停放在菲律賓北伊羅戈省佬沃國際機場，朝向南海及台灣海峽。

美國4月以聯合演習為名，在菲國部署堤豐系統，菲軍7月時曾稱堤豐系統最遲9月運回美國，但日前改口取決於演習目標是否已實現。此外，拜登離任前頻頻對台軍援，最新一批總值5.67億美元，包括資助訓練無人機，金額是歷來最大，有機會在今個財政年度本月完結前正式簽署，可見拜登居心叵測。