經過一次又一次的盛事甩轆事件，包括球王美斯之亂、音樂節割韭菜非議、充氣世界奇觀醜不可言、武林盛舞利益輸送等等，港人對港府斥巨資贊助及宣傳的所謂盛事早就不抱期望。就在此時，傳來英國天團Coldplay將於明年4月在新開幕的啟德體育園舉行3場演唱會，各界磨拳擦掌爭取商機，政府亦信誓旦旦確保不再甩轆。

有啟德郵輪碼頭「冇車到」的前車之鑑，外界都擔心啟德體育園會重蹈覆轍，一旦5萬名觀眾無法有足夠的交通疏散，勢必再次鬧出國際笑話。高官為此拍心口保證，當局會作充足試驗，亦與相關部門開會，確保疏散暢順。

交通固然是一個問題，權當政府解決了交通安排，另外還有一個重要環節也必須做足壓力測試，那就是電腦購票系統，以及杜絕黃牛炒飛。現時每有歌星開賣演唱會門票，網上購票系統必然大塞車，歌迷連網站都未能進入，不消一會門票便告售罄，不旋踵即有黃牛在網上以高價放售，歌迷只能硬食，引發怨聲載道。Coldplay是國際知名樂隊，歌迷不僅來自本港，更來自海外，一旦網上購票系統又再跪低，勢必引來海外人士反感，要是最後又是益了黃牛，隨時窒礙海外觀眾來港意欲。

明乎此，港府不僅要跟售票平台及早溝通，提升承受力，更要設法杜絕黃牛。可惜港府連康文署炒場也無法禁止，遑論商業演唱會。其實他山之石，可以攻玉，內地演唱會實施真正的實名制，由下載手機APP購票開始便須實名，提供身份證或旅遊證件登記，再發放實名二維碼入場，入場前再經人手和電腦核實持票人身份，並須出示身份證核實。有人覺得此舉太嚴，但對於打擊黃牛確有很大幫助，港府應考慮跟從。