要了解一個國家，必先了解它的青年。筆者偶爾會收看內地的時事論壇節目，他們熱衷討論的話題，往往涉及國際時局，每逢談到強國霸權，如何侵凌弱小鄰邦，如何謀劃開疆拓土，那些發言的青年臉上，都會充滿鄙夷之色，既感到不忿，也會覺得不解。

有時候我在想，假如在這類論壇上，突然有人提出，既然今日中國的軍事、經濟實力都已超英趕美，我們的生存空間何必再局限在960萬平方公里之內，倒不如效法昔日的大英帝國，在全球各處攻城略地，成就另一個日不落王朝吧。我想他此話一出，定然會使舉座皆驚，接着會被人群起而攻之，反對宣揚帝國主義思想。誠然，今日的中國比以往富強，但在新一代中國人的基因當中，壓根兒就容不下霸權意識。中國貧弱時，我們不希望被別人欺侮；到中國強大時，我們的年輕一代，大多也會抱着「己所不欲，勿施於人」的精神，不會想將自己的幸福建立在別國人民的痛苦上。

近年西方政客不停鼓譟，說中國實行「戰狼外交」，正在非洲等地區殖民，目的就是要取代美西方，成為21世紀的全球霸主。持此論者，若非別有用心，就是太不了解中國文化。中國近代積弱百年，苦日子過了這麼久，炎黃子孫確是受夠了，但中國人民只是希望翻身，只是希望自強，卻從沒想過要霸佔世界。莫說中國領導層沒有稱霸全球的想法，我大膽說句，即便是有，也跟中國青年、中年人的思想不相符合，故根本實踐不來。

現代中國人的觀念跟上世紀30至40年代的德國或日本人不同，他們好戰，我們卻是愛好和平。正如中國領導人所說，太平洋夠大，不止能容得下一個大國。