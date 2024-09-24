明年1月卸任美國總統的拜登，也許想趁「人未走茶未涼」時多刷點存在感，他上周六在特拉華州威爾明頓主持任內最後一次「四方安全對話」峰會，佢於開幕致詞時強調四方安全對話持續下去的重要性，亦相信呢個機制可以喺11月5日美國總統選舉後繼續存活很久。四方安全對話真的如此重要？美日澳印4國加強合作所為何事？要言之，所謂「加強海事安全合作」，無非就是劍指東海、南海，係一個應對中國嘅機制，拜登視之為其任內一個重大外交建樹。

4國領袖會後發表「威爾明頓宣言」聯合聲明，當中並無直接點名批評中國。不過，峰會以閉門方式進行，與會領袖於開場白後，據悉工作人員忘記關咪，令拜登談論中國的內容意外流出。其實，即使沒有流出，亦可估到不外乎指中國擴兵威脅南海，中國繼續具侵略性和恐嚇性，要言之，還是「中國威脅論」的持續發酵！

美國官員透露，為了應對中國威脅，美日澳印準備擴大兩年前啟動的「海上疆域意識」行動，把印度洋地區納入其中，並計劃與明年的海岸防衞行動聯結，日澳印人員屆時可在美國海岸防衞隊船隻上停留，4國也將加強軍事物流合作。外界對四方安全對話的存活並不樂觀，除了美、日領袖將不在其位，未來政策亦存在不確定性，萬一特朗普再次入主白宮，佢最鍾意退出國際組織，四方安全對話肯定唔係佢杯茶，加上澳洲明年會舉行大選，印度總理莫迪亦擔心四方安全對話變得軍事化！

中國一直批評呢個組織係拼湊封閉排他嘅「小圈子」，與謀發展、促合作、求和平、圖繁榮的亞太大勢背道而馳，注定不得人心。看來，隨着拜登人走茶涼，呢個組織玩完嘅機會大增。